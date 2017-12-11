Коалиция США намерена и дальше использовать каналы связи с Россией в Сирии

ВАШИНГТОН, 11 дек – РИА Новости. В коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* заявили, что намерены и дальше использовать каналы связи для предотвращения конфликтов с РФ в Сирии, пока это необходимо для победы над террористами.

В понедельник президент РФ Владимир Путин отдал приказ приступить к выводу значительной части российского воинского контингента из Сирии в связи с завершением операции против ИГ.

"Мы продолжим (работать) предотвращению конфликтов с Россией во время операций (коалиции), пока это необходимо для достижения нашей цели по разгрому ИГ", — заявили РИА Новости в пресс-службе коалиции.

"По оценке коалиции, для того, чтобы подавить оставшиеся очаги сопротивления ИГ в средней части долины реки Евфрат, предстоит еще многое сделать… "Сирийские демократические силы" (СДС) будут продолжать операции по зачистке территорий севернее и восточнее Евфрата… Мы продолжим поддерживать наших партнеров из СДС прицельными ударами по террористам. СДС также обеспечивают безопасность, что позволяет оказывать помощь по стабилизации в освобожденных районах", — добавили в коалиции.

В последние дни ситуация в Сирии, а именно вопрос об окончании операции против ИГ там, стала предметом заочной полемики военных России и США. После заявлений Минобороны РФ о победе над ИГ в Сирии представитель Пентагона Эрик Пэхон отметил, что американская сторона не согласна с российской оценкой о том, что группировка ИГ в САР разгромлена.

В ответ официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков назвал такие заявления Пентагона "искусственным предлогом и поводом для оправдания незаконного оставления американских войск" в Сирии.

Коалиция во главе с США с 2014 года наносит удары по ИГ в Сирии и Ираке, причем в Сирии действует без разрешения официального Дамаска.



* Террористическая организация, запрещенная в России.