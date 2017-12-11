Сенатор рассказал, зачем Россия помогала Сирии

ГРОЗНЫЙ, 11 дек – РИА Новости. Россия на практике доказала, что помогала Сирии ради спасения всего человечества от терроризма, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам, спецпредставитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби, комментируя решение о выводе российских войск из Сирии.

В понедельник Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим в Сирии, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из САР. Он заявил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме. Выступая перед военными, Путин подчеркнул, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН.

"Победа над террористами завершена, остаются мелкие террористические группировки, с которыми регулярная сирийская армия, без сомнения, справится. Россия внесла большой вклад в сохранение государственности САР, в спасение Ближнего Востока от международного терроризма и на практике доказала, что оказала помощь Сирии только для того, чтобы спасти человечество от террористов и терроризма", — сказал Сабсаби.

По его мнению, решение верховного главнокомандующего о значительном сокращении российской группировки в Сирии доказывает еще раз, что "Россия хочет, чтобы политическое урегулирование и политические преобразования в Сирии прошли именно внутри сирийского общества".

Сабсаби, занимающийся поиском и возвращением на родину российских женщин и детей, попавших в горячие точки в Сирии и Ираке, выразил мнение, что остающейся в САР части российского контингента будет достаточно для безопасного продолжения гуманитарной операции по спасению российских граждан.

"Я думаю, количество офицеров, которые остаются в Хмеймиме и Тартусе, достаточно для обеспечения защиты и оказания гуманитарной помощи сирийскому населению и нашей группе по поиску и возвращению российских детей и женщин домой", — подчеркнул Сабсаби.

Ранее, после возвращения очередной группы женщин и детей, прибывшей в Грозный спецрейсом из сирийского Хмеймима, Сабсаби заявил, что "более 160 российских генералов и офицеров участвовало в спасении женщин и детей, это была настоящая военная операция". Он отмечал, что спасательные операции в Сирии проходят при активном содействии Минобороны России и руководства САР.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>