Российские парламентарии прокомментировали вывод войск из Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские парламентарии считают решение о выводе группировки войск РФ из Сирии закономерным, поскольку поставленные перед ней задачи были выполнены, министр обороны РФ ранее уже докладывал о разгроме запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным решение является важнейшим событием для всего мира и знаменует собой завершение непростого периода для Сирии, историческим является и сам визит Путина на Хмеймим, полагают в российском парламенте.

Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Подведение итогов

Визит президента РФ Владимира Путина в Сирию в рамках урегулирования ситуации в регионе — историческое событие, которое подводит итог непростому периоду, считает глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"В рамках урегулирования ситуации в Сирии это исторический визит, он подводит итоги тому непростому для страны времени, когда на ее территории хозяйничали боевики из ИГИЛ*. Сегодня ИГИЛ* практически разгромлена на территории Сирии", — заявил Слуцкий журналистам в понедельник.

Закономерно и легитимно

По мнению политика, необходимо говорить о переходе страны к мирной жизни, о конституционном процессе и восстановлении объектов инфраструктуры. "Теперь это три новых приоритета в возвращении страны к мирной жизни, в котором Россия сыграла первейшую и главнейшую роль", — добавил он.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, решение о выводе российской группировки войск является закономерным: группировка выполнила поставленные перед ней задачи, необходимости в такой численности воинского контингента РФ в Сирии сейчас нет.

"ВКС России и другие наши подразделения, находящиеся там (в Сирии), выполнили поставленные задачи… уничтожили террористов и освободили территорию Сирийской Арабской Республики от "Исламского государства"*… Конечно, сейчас в нахождении такого количества воинского контингента из РФ в Сирии нет необходимости", — заявил РИА Новости Швыткин.

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По его словам, ВКС РФ и сирийская армия достаточно успешно проводили спецоперации по уничтожению террористов группировки "Исламское государство"*. "И вызывают удивление, недоумение… заявления Соединенных Штатов Америки, что якобы они все выполнили", — сказал Швыткин.

Он напомнил, что есть документальные подтверждения нанесения эффективных ударов по террористам со стороны РФ, а также доказательства того, как международная коалиция во главе с США обеспечивала выход исламистов со стороны некоторых населенных пунктов.

Замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что новость об окончании антитеррористической операции с участием ВКС РФ в Сирии была ожидаемой: "министр обороны России ранее уже доложил верховному главнокомандующему о победе над террористами". Главное, по мнению парламентария, чтобы эту новость — о победе над ИГ* — не пропустили западные партнеры и, в частности, США, которые каждый раз не забывают заявить о своей "причастности к победе". Однако эти заявления вряд ли будут восприниматься всерьез Россией и ее партнерами по борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе, уверен он.

"Россия совершила подвиг, который спас ближневосточный регион от терроризма", — сказал Джабаров.

Парламентарий также напомнил, что, несмотря на вывод основной части военной группировки РФ из Сирии, военные базы РФ на Хмеймиме и в Тартусе остаются. Он отметил, что Россия готова сотрудничать с сопредельными с Сирией странами в противодействии терроризму.

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение главы государства о выводе группировки ВКС РФ из Сирии, отметил, что оно, как и предыдущее — об использовании ВС РФ, принималось по согласованию с президентом Сирии, это единственно легитимный формат.

"Дальше необходимо всемерно содействовать политическому процессу на основе решений СБ ООН и используя все имеющиеся механизмы — женевский, астанинский и, будем надеяться, сочинский", — добавил сенатор.

Косачев также отметил важнейшее значение для мира успеха России и властей Сирии в разгроме террористической группировки ИГ*.

"Решение верховного главнокомандующего, объявленное сегодня в Хмеймиме, — важнейшее событие не только для этой страны и даже не только для ближневосточного региона. Весь мир заинтересован в показательном разгроме первого террористического квазигосударства на планете, которое в довольно короткий срок обрело свою территорию, экономику, армию, идеологию", — написал сенатор в Facebook.

Он отметил, что "сегодня у российско-сирийского успеха, как обычно, враз объявилось множество "отцов". Он напомнил, что 5 декабря Пентагон заявил, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России.

"Вся эта геополитическая ревность Запада вполне объяснима и прекрасно знакома нам по тематике Второй мировой войны. И все это ни в коей мере не умаляет самого факта, что сегодня Россия победила. И эту победу никто у нее не отнимет", — заключил Косачев.

Победа военная и политическая

В свою очередь, первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев полагает, что победа над террористами в Сирии является не только военной, но и политической, так как Россия нашла общий язык с самыми крупными игроками Ближнего Востока.

"Конечно, и в военном, и в дипломатическом, и в политическом смысле — это величайшая победа, потому что, несмотря на то, что мы военным образом справились с ними, политическая работа была не менее важной или трудной. Потому что одновременно мы нашли общий язык и Саудовской Аравией, и с Ираном, с самыми крупными игроками на Ближнем Востоке сегодня", — сказал Шхагошев РИА Новости.

Недели или дни

По мнению сенатора Виктора Озерова, вывод российской группировки из Сирии может пройти достаточно быстро.

"С учетом того, что в Сирии нет нашей сухопутной группировки, вывод может быть осуществлен достаточно оперативно. Возможно, за недели или даже дни", — сказал Озеров РИА Новости.

Сенатор отметил, что ВКС и группировка ВМФ "достаточно мобильны в перемещении и автономны в принятии решений", поэтому, по его словам, процесс вывода "не растянется в пространстве и времени".

При этом Озеров отметил, что в связи с выводом российского воинского контингента из Сирии Совет Федерации не должен отзывать свое разрешение президенту РФ на использование в САР российских вооруженных сил. © РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости Перейти в фотобанк Сирия до и после начала боевых действий

Новые задачи

Новая задача России заключается в том, чтобы помочь Сирии в разрешении внутриполитической ситуации и способствовать успешному диалогу в сирийском обществе, заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

"Новая масштабная задача России, как страны-миротворца, помочь сирийцам в разрешении сложной внутриполитической ситуации и способствовать успешному диалогу внутри сирийского общества… Важнейшая задача на сегодня — это реализация гуманитарных проектов и восстановление социально-экономической жизни в Сирии, в которой должны участвовать все заинтересованные силы внутри страны и в мире", — цитирует Железняка его пресс-служба.

* Террористическая организация, запрещенная в России.