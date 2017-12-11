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Война в Сирии
Война в Сирии

Российские парламентарии прокомментировали вывод войск из Сирии

Сюжет:
Визит Путина в Хмеймим (38)
17:3611.12.2017
(обновлено: 18:07 11.12.2017)
024202
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские парламентарии считают решение о выводе группировки войск РФ из Сирии закономерным, поскольку поставленные перед ней задачи были выполнены, министр обороны РФ ранее уже докладывал о разгроме запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).

Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Что мы выиграли в Сирии
Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным решение является важнейшим событием для всего мира и знаменует собой завершение непростого периода для Сирии, историческим является и сам визит Путина на Хмеймим, полагают в российском парламенте.

Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

Подведение итогов

Визит президента РФ Владимира Путина в Сирию в рамках урегулирования ситуации в регионе — историческое событие, которое подводит итог непростому периоду, считает глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

"В рамках урегулирования ситуации в Сирии это исторический визит, он подводит итоги тому непростому для страны времени, когда на ее территории хозяйничали боевики из ИГИЛ*. Сегодня ИГИЛ* практически разгромлена на территории Сирии", — заявил Слуцкий журналистам в понедельник.

Российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к самолету Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вступились за своих. Как Россия помогла Сирии победить
По мнению политика, необходимо говорить о переходе страны к мирной жизни, о конституционном процессе и восстановлении объектов инфраструктуры. "Теперь это три новых приоритета в возвращении страны к мирной жизни, в котором Россия сыграла первейшую и главнейшую роль", — добавил он.

Закономерно и легитимно

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, решение о выводе российской группировки войск является закономерным: группировка выполнила поставленные перед ней задачи, необходимости в такой численности воинского контингента РФ в Сирии сейчас нет.

"ВКС России и другие наши подразделения, находящиеся там (в Сирии), выполнили поставленные задачи… уничтожили террористов и освободили территорию Сирийской Арабской Республики от "Исламского государства"*… Конечно, сейчас в нахождении такого количества воинского контингента из РФ в Сирии нет необходимости", — заявил РИА Новости Швыткин.

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© РИА Новости
Путин на базе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии

По его словам, ВКС РФ и сирийская армия достаточно успешно проводили спецоперации по уничтожению террористов группировки "Исламское государство"*. "И вызывают удивление, недоумение… заявления Соединенных Штатов Америки, что якобы они все выполнили", — сказал Швыткин.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зияд Сабсаби. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор рассказал, зачем Россия помогала Сирии
Он напомнил, что есть документальные подтверждения нанесения эффективных ударов по террористам со стороны РФ, а также доказательства того, как международная коалиция во главе с США обеспечивала выход исламистов со стороны некоторых населенных пунктов.

Замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что новость об окончании антитеррористической операции с участием ВКС РФ в Сирии была ожидаемой: "министр обороны России ранее уже доложил верховному главнокомандующему о победе над террористами". Главное, по мнению парламентария, чтобы эту новость — о победе над ИГ* — не пропустили западные партнеры и, в частности, США, которые каждый раз не забывают заявить о своей "причастности к победе". Однако эти заявления вряд ли будут восприниматься всерьез Россией и ее партнерами по борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе, уверен он.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

"Россия совершила подвиг, который спас ближневосточный регион от терроризма", — сказал Джабаров.

Парламентарий также напомнил, что, несмотря на вывод основной части военной группировки РФ из Сирии, военные базы РФ на Хмеймиме и в Тартусе остаются. Он отметил, что Россия готова сотрудничать с сопредельными с Сирией странами в противодействии терроризму.

Российские летчики перед полетом у самолета Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В Сирии будут два пункта базирования российских военных, заявил Путин
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение главы государства о выводе группировки ВКС РФ из Сирии, отметил, что оно, как и предыдущее — об использовании ВС РФ, принималось по согласованию с президентом Сирии, это единственно легитимный формат.

"Дальше необходимо всемерно содействовать политическому процессу на основе решений СБ ООН и используя все имеющиеся механизмы — женевский, астанинский и, будем надеяться, сочинский", — добавил сенатор.

Косачев также отметил важнейшее значение для мира успеха России и властей Сирии в разгроме террористической группировки ИГ*.

"Решение верховного главнокомандующего, объявленное сегодня в Хмеймиме, — важнейшее событие не только для этой страны и даже не только для ближневосточного региона. Весь мир заинтересован в показательном разгроме первого террористического квазигосударства на планете, которое в довольно короткий срок обрело свою территорию, экономику, армию, идеологию", — написал сенатор в Facebook.

Вид на Дамаск с горы Касьюн. Архивное фото
© РИА Новости / А. Новоточинов
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В сирийской оппозиции рассказали, что означает вывод российских войск
Он отметил, что "сегодня у российско-сирийского успеха, как обычно, враз объявилось множество "отцов". Он напомнил, что 5 декабря Пентагон заявил, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России.

"Вся эта геополитическая ревность Запада вполне объяснима и прекрасно знакома нам по тематике Второй мировой войны. И все это ни в коей мере не умаляет самого факта, что сегодня Россия победила. И эту победу никто у нее не отнимет", — заключил Косачев.

Победа военная и политическая

В свою очередь, первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев полагает, что победа над террористами в Сирии является не только военной, но и политической, так как Россия нашла общий язык с самыми крупными игроками Ближнего Востока.

Путин на авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.Владимир Путин и Сергей Суровикин на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкКомандующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.Владимир Путин и командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВо время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.Владимир Путин фотографируется с российскими военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВыступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлавы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.Владимир Путин общается с военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкРоссийские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкГлава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.Российские военнослужащие на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкНесмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.Президент РФ Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад (справа) во время общения с военнослужащими авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
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"Конечно, и в военном, и в дипломатическом, и в политическом смысле — это величайшая победа, потому что, несмотря на то, что мы военным образом справились с ними, политическая работа была не менее важной или трудной. Потому что одновременно мы нашли общий язык и Саудовской Аравией, и с Ираном, с самыми крупными игроками на Ближнем Востоке сегодня", — сказал Шхагошев РИА Новости.

Недели или дни

Владимир Путин, президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад и министр обороны России Сергей Шойгу во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Решение о выводе войск из Сирии было ожидаемым, заявил эксперт
По мнению сенатора Виктора Озерова, вывод российской группировки из Сирии может пройти достаточно быстро.

"С учетом того, что в Сирии нет нашей сухопутной группировки, вывод может быть осуществлен достаточно оперативно. Возможно, за недели или даже дни", — сказал Озеров РИА Новости.

Сенатор отметил, что ВКС и группировка ВМФ "достаточно мобильны в перемещении и автономны в принятии решений", поэтому, по его словам, процесс вывода "не растянется в пространстве и времени".

При этом Озеров отметил, что в связи с выводом российского воинского контингента из Сирии Совет Федерации не должен отзывать свое разрешение президенту РФ на использование в САР российских вооруженных сил.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Новые задачи

Новая задача России заключается в том, чтобы помочь Сирии в разрешении внутриполитической ситуации и способствовать успешному диалогу в сирийском обществе, заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Домой с победой: Путин приказал начать вывод войск из Сирии
"Новая масштабная задача России, как страны-миротворца, помочь сирийцам в разрешении сложной внутриполитической ситуации и способствовать успешному диалогу внутри сирийского общества… Важнейшая задача на сегодня — это реализация гуманитарных проектов и восстановление социально-экономической жизни в Сирии, в которой должны участвовать все заинтересованные силы внутри страны и в мире", — цитирует Железняка его пресс-служба.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Два года борьбы с "халифатом": операция ВКС в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВ сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПротивовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Противовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкК ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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К ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанк17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.Запуск крылатой ракеты X-101 со стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанк24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПервоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.Авиабомба с надписью За Наших установлена на на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПод ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Под ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.Солдаты сирийской армии (САА) с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют историческую часть древней Пальмиры
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.На концерте симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов Исламского государства*
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкУчастники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.Участники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Участники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОперация ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.Сброс авиабомб на объекты Исламского государства в Сирии с самолета Воздушно-космических сил РФ (Стоп-кадры с видео)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Операция ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк21 октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживали около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более 9 тысяч человек.Бойцы сирийской армии и отрядов ополчения на подступах к городу Эль-Карьятейн, захваченному террористами
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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21 октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживали около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более 9 тысяч человек.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкС начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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С начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВстреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкС начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни сжигают флаг запрещенной в РФ ИГИЛ, снятый с отбитой у боевиков цитадели Пальмира
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
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