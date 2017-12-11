Российские парламентарии прокомментировали вывод войск из Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Российские парламентарии считают решение о выводе группировки войск РФ из Сирии закономерным, поскольку поставленные перед ней задачи были выполнены, министр обороны РФ ранее уже докладывал о разгроме запрещенной на территории России террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*).
Озвученное президентом РФ Владимиром Путиным решение является важнейшим событием для всего мира и знаменует собой завершение непростого периода для Сирии, историческим является и сам визит Путина на Хмеймим, полагают в российском парламенте.
Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.
Подведение итогов
Визит президента РФ Владимира Путина в Сирию в рамках урегулирования ситуации в регионе — историческое событие, которое подводит итог непростому периоду, считает глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.
"В рамках урегулирования ситуации в Сирии это исторический визит, он подводит итоги тому непростому для страны времени, когда на ее территории хозяйничали боевики из ИГИЛ*. Сегодня ИГИЛ* практически разгромлена на территории Сирии", — заявил Слуцкий журналистам в понедельник.
По мнению политика, необходимо говорить о переходе страны к мирной жизни, о конституционном процессе и восстановлении объектов инфраструктуры. "Теперь это три новых приоритета в возвращении страны к мирной жизни, в котором Россия сыграла первейшую и главнейшую роль", — добавил он.
Закономерно и легитимно
По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, решение о выводе российской группировки войск является закономерным: группировка выполнила поставленные перед ней задачи, необходимости в такой численности воинского контингента РФ в Сирии сейчас нет.
"ВКС России и другие наши подразделения, находящиеся там (в Сирии), выполнили поставленные задачи… уничтожили террористов и освободили территорию Сирийской Арабской Республики от "Исламского государства"*… Конечно, сейчас в нахождении такого количества воинского контингента из РФ в Сирии нет необходимости", — заявил РИА Новости Швыткин.
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Путин на базе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии
По его словам, ВКС РФ и сирийская армия достаточно успешно проводили спецоперации по уничтожению террористов группировки "Исламское государство"*. "И вызывают удивление, недоумение… заявления Соединенных Штатов Америки, что якобы они все выполнили", — сказал Швыткин.
Он напомнил, что есть документальные подтверждения нанесения эффективных ударов по террористам со стороны РФ, а также доказательства того, как международная коалиция во главе с США обеспечивала выход исламистов со стороны некоторых населенных пунктов.
Замглавы международного комитета Совета Федерации, генерал ФСБ Владимир Джабаров считает, что новость об окончании антитеррористической операции с участием ВКС РФ в Сирии была ожидаемой: "министр обороны России ранее уже доложил верховному главнокомандующему о победе над террористами". Главное, по мнению парламентария, чтобы эту новость — о победе над ИГ* — не пропустили западные партнеры и, в частности, США, которые каждый раз не забывают заявить о своей "причастности к победе". Однако эти заявления вряд ли будут восприниматься всерьез Россией и ее партнерами по борьбе с терроризмом в ближневосточном регионе, уверен он.
"Россия совершила подвиг, который спас ближневосточный регион от терроризма", — сказал Джабаров.
Парламентарий также напомнил, что, несмотря на вывод основной части военной группировки РФ из Сирии, военные базы РФ на Хмеймиме и в Тартусе остаются. Он отметил, что Россия готова сотрудничать с сопредельными с Сирией странами в противодействии терроризму.
Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя решение главы государства о выводе группировки ВКС РФ из Сирии, отметил, что оно, как и предыдущее — об использовании ВС РФ, принималось по согласованию с президентом Сирии, это единственно легитимный формат.
"Дальше необходимо всемерно содействовать политическому процессу на основе решений СБ ООН и используя все имеющиеся механизмы — женевский, астанинский и, будем надеяться, сочинский", — добавил сенатор.
Косачев также отметил важнейшее значение для мира успеха России и властей Сирии в разгроме террористической группировки ИГ*.
"Решение верховного главнокомандующего, объявленное сегодня в Хмеймиме, — важнейшее событие не только для этой страны и даже не только для ближневосточного региона. Весь мир заинтересован в показательном разгроме первого террористического квазигосударства на планете, которое в довольно короткий срок обрело свою территорию, экономику, армию, идеологию", — написал сенатор в Facebook.
Он отметил, что "сегодня у российско-сирийского успеха, как обычно, враз объявилось множество "отцов". Он напомнил, что 5 декабря Пентагон заявил, что США считают освобождение территории Сирии к востоку от Евфрата от террористов по большей части своей заслугой, а не заслугой России.
"Вся эта геополитическая ревность Запада вполне объяснима и прекрасно знакома нам по тематике Второй мировой войны. И все это ни в коей мере не умаляет самого факта, что сегодня Россия победила. И эту победу никто у нее не отнимет", — заключил Косачев.
Победа военная и политическая
В свою очередь, первый зампред фракции "Единая Россия", член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев полагает, что победа над террористами в Сирии является не только военной, но и политической, так как Россия нашла общий язык с самыми крупными игроками Ближнего Востока.
Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу "Хмеймим", его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.
Во время посещения авиабазы Путин заявил о выводе значительной части российского воинского контингента из Сирии.
Командующий российской группировкой войск на территории Сирии генерал-полковник Сергей Суровикин доложил президенту о результатах операции ВКС, которая длилась 227 суток.
Во время операции ВКС было освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более тысячи населенных пунктов.
Выступая перед военными, Путин отметил, что благодаря операции ВКС удалось сохранить Сирию как суверенное и независимое государство.
Главы России и Сирии встретились на аэродроме с летчиками авиагруппы ВКС, обсудили с ними тактико-технические характеристики самолетов.
Российские военные блестяще выполнили свою задачу в Сирии, а также показали растущую мощь армии и флота, отметил президент.
Глава российского государства поблагодарил летчиков за боевую работу и поздравил с наступающим Новым годом.
Президент Сирии Башар Асад во время встречи на авиабазе Хмеймим поблагодарил Владимира Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. "Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран", - сказал Асад.
Несмотря на вывод значительной части воинского контингента, в Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пунктобеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению. "Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — отметил президент России.
"Конечно, и в военном, и в дипломатическом, и в политическом смысле — это величайшая победа, потому что, несмотря на то, что мы военным образом справились с ними, политическая работа была не менее важной или трудной. Потому что одновременно мы нашли общий язык и Саудовской Аравией, и с Ираном, с самыми крупными игроками на Ближнем Востоке сегодня", — сказал Шхагошев РИА Новости.
Недели или дни
По мнению сенатора Виктора Озерова, вывод российской группировки из Сирии может пройти достаточно быстро.
"С учетом того, что в Сирии нет нашей сухопутной группировки, вывод может быть осуществлен достаточно оперативно. Возможно, за недели или даже дни", — сказал Озеров РИА Новости.
Сенатор отметил, что ВКС и группировка ВМФ "достаточно мобильны в перемещении и автономны в принятии решений", поэтому, по его словам, процесс вывода "не растянется в пространстве и времени".
При этом Озеров отметил, что в связи с выводом российского воинского контингента из Сирии Совет Федерации не должен отзывать свое разрешение президенту РФ на использование в САР российских вооруженных сил.
Новые задачи
Новая задача России заключается в том, чтобы помочь Сирии в разрешении внутриполитической ситуации и способствовать успешному диалогу в сирийском обществе, заявил заместитель секретаря Генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
"Новая масштабная задача России, как страны-миротворца, помочь сирийцам в разрешении сложной внутриполитической ситуации и способствовать успешному диалогу внутри сирийского общества… Важнейшая задача на сегодня — это реализация гуманитарных проектов и восстановление социально-экономической жизни в Сирии, в которой должны участвовать все заинтересованные силы внутри страны и в мире", — цитирует Железняка его пресс-служба.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.
Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
Противовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.
К ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.
17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.
24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.
Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.
Под ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
В марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.
Военным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
В Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.
В начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.
Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.
Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.
Участники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
Операция ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.
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Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.
С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.