В Пентагоне прокомментировали приказ Путина о выводе войск из Сирии

Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

РИА Новости. СООБЩЕНИЕ О ВЫВОДЕ РОССИЙСКИХ СИЛ ИЗ СИРИИ НЕ ПОВЛИЯЕТ НА ДЕЙСТВИЯ И ПРИОРИТЕТЫ США В САР — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПЕНТАГОНА РИА НОВОСТИ