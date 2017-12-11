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Война в Сирии
Война в Сирии

Домой с победой: Путин приказал начать вывод войск из Сирии

Сюжет:
Визит Путина в Хмеймим (28)
15:1411.12.2017
(обновлено: 15:24 11.12.2017)
04212
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в СирииПрезидент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии
© РИА Новости
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу. Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН, отметил российский президент.

Российские военные подвешивают высокоточную ракету Х-25 к самолету Су-24 на авиабазе Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Вступились за своих. Как Россия помогла Сирии победить

Путин также провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, который поблагодарил российского лидера за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. Российский президент сообщил Асаду, что Москва надеется совместно с Турцией и Ираном наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

С авиабазы Хмеймим Путин вылетел в Египет, где планирует обсудить с лидером страны безопасность на Ближнем Востоке.

Вывод войск 

Путин прилетел на российскую авиабазу в Хмеймиме в понедельник утром. На аэродроме его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

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© РИА Новости
Путин на базе Хмеймим объявил о выводе российских войск из Сирии

Выступая перед военнослужащими, глава государства отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — заявил Путин.

Сирия: путь к победе
Сирия: путь к победе

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Путин и Асад встретились с летчиками ВКС и обсудили боевую работу пилотов
Президент отметил, что за два с небольшим года ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов, в этой связи значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в САР, возвращается домой, в Россию.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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© Ruptly
Кадры уничтожения российскими Су-34 нефтяных объектов ИГ в Сирии

Центр по примирению продолжает работу 

Российские штурмовики Су-25 взлетают с авиабазы Хмеймимв Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Путин и Асад встретились с летчиками ВКС и обсудили боевую работу пилотов
"В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон", — сказал Путин. Кроме того, президент РФ сообщил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.

"Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования – в Тартусе и здесь, в Хмеймиме", — сказал он.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Задача выполнена блестяще 

Путин отметил, что российские военные свою задачу в Сирии выполнили блестяще. По его словам, Вооруженные силы РФ, предприятия ОПК показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений.

Работа инженеров Международного противоминного центра Вооруженных Сил России в освобожденном Алеппо
© Фото : Минобороны России
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"Летчики, моряки, силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата", — подчеркнул он.

Президент поблагодарил российских военных, отметив, что они возвращаются на родину с победой.

"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", — сказал Путин.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Россия не отступит в борьбе с террором 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Песков объяснил, почему Путин прибыл в Сирию именно сегодня
Как заявил российский лидер, страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом, но и не отступит в этой борьбе.

"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался", — сказал Путин.

"Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — заявил российский президент.

Два года борьбы с "халифатом": операция ВКС в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкВ сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.Укладка тормозного парашюта для штурмовика Су-25 ВКС России на аэродроме в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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В сентябре 2015 года президент Сирии Башар Асад обратился к России с просьбой об оказании военной помощи в борьбе с террористическими бандформированиями, воевавшими на территории страны. В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина выполнение боевых задач было возложено на боевую группировку Военно-космических сил России.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкВоеннослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.Военнослужащий занимается спортом на авиабазе Хмеймим в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Военнослужащие, участвующие в операции российской боевой авиации в Сирии, размещались на авиабазе Хмеймим в районе Латакии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВ состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.Пилот истребителя Су-30 ВКС РФ во время боевого вылета в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В состав авиагруппы российских ВКС в Сирии вошли фронтовые бомбардировщики Су-24М и Су-34, дальние бомбардировщики Ту-22М3, штурмовики Су-25СМ и многоцелевые истребители Су-30СМ, Су-35С, вертолеты Ми-24 и Ми-8АМТШ. Кроме того, были задействованы средства космической разведки и беспилотные летательные аппараты.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПротивовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.Из акватории Каспийского моря ракетными кораблями Каспийской флотилии РФ нанесен массированный удар 18-ю крылатыми ракетами комплекса Калибр-НК по 7-ми целям позиций террористов в сирийских провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Противовоздушную оборону российской базы обеспечивала группировка российских, в том числе ударных, кораблей в Средиземном море.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкК ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.Военнослужащие во время разминирования исторической Цитадели древней крепости Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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К ноябрю 2015 года сирийские правительственные войска и российская авиация освободили единственную дорогу, связывающую город Алеппо с остальной территорией Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанк17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.Запуск крылатой ракеты X-101 со стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 Военно-космических сил России по объектам инфраструктуры ИГ в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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17 ноября впервые с начала операции Воздушно-космических сил России в Сирии была задействована российская стратегическая авиация — самолеты Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые нанесли массированный ракетно-бомбовый удар по позициям террористов в Сирии.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанк24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.Зенитно-ракетный комплекс С-400 во время заступления на боевое дежурство на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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24 ноября российский Су-24 был сбит турецким F-16 над сирийской территорией. После этого инцидента по распоряжению Владимира Путина российская военная база в Сирии была оснащена комплексом ПВО С-400.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПервоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.Авиабомба с надписью За Наших установлена на на истребитель-бомбардировщик Су-34 Военно-космических сил России в сирийской провинции Латакия
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в фотобанк
Первоначально целями российской боевой авиации являлись командные пункты, штабы, узлы связи, склады оружия, боеприпасов и горюче-смазочных материалов, мини-заводы по производству самодельных взрывных устройств террористов. Затем акценты сместились — первостепенное внимание стало уделяться подрыву источников доходов радикальных исламистов. Удары наносились по их объектам добычи, переработки и транспортировки нефти.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкПод ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.Боевые вылеты самолетов Су-25 ВКС России с авиабазы Хмеймим в сопровождении сирийских самолетов МиГ-29
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Под ударами российской авиации боевики начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.Солдаты сирийской армии (САА) с флагом Сирии радуются освобождению Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В марте 2016 года сирийские военные при поддержке ВКС освободили древнюю Пальмиру, которая находилась под контролем террористов с мая 2015 года.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкВоенным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.Саперы Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ разминируют историческую часть древней Пальмиры
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военным удалось освободить не только жилые районы, но и исторические руины Пальмиры - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкРаздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Раздача хлеба российскими военнослужащими жителям Пальмиры.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.На концерте симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов Исламского государства*
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Римском амфитеатре освобожденной от боевиков Пальмиры 5 мая 2016 года состоялся концерт симфонического оркестра петербургского Мариинского театра под руководством народного артиста России Валерия Гергиева.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.Ситуация в Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В начале сентября 2017 года была прервана трехлетняя блокада Дейр-эз-Зора, а 3 ноября сирийская армия смогла полностью освободить город от террористов.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкУченицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Ученицы на уроке русского языка в школе для девочек в сирийском Дейр-эз-Зоре.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкДети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дети, получившие первую гуманитарную помощь, в восточном квартале Алеппо.
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкУчастники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.Участники митинга студентов университета Баас в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Участники митинга студентов университета "Баас" в Хомсе в поддержку операции Воздушно-космических сил РФ в Сирии.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкОперация ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.Сброс авиабомб на объекты Исламского государства в Сирии с самолета Воздушно-космических сил РФ (Стоп-кадры с видео)
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Операция ВКС в Сирии заставила оппозицию начать мирные переговоры с сирийскими властями для решения кризиса политическим путем. В соответствии с резолюцией СБ ООН 2254 переговоры начались в Женеве 29 января 2016 года.
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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21 октября 2017 года сирийские войска при поддержке Воздушно-космических сил России во освободили от террористов город Эль-Карьятейн. До войны здесь проживали около 40 тысяч человек. Сейчас население города составляет более 9 тысяч человек.
© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкС начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.Истребитель-бомбардировщик Су-34 во время нанесения авиаударов в провинциях Ракка и Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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С начала операции в Сирии Воздушно-космические силы совершили более 30 тысяч боевых вылетов и поразили порядка ста тысяч объектов террористов.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкВстреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Встреча экипажей бомбардировщиков Су-24М ВКС России, вернувшихся из Сирии, на аэродроме Шагол в Челябинске.
© РИА Новости / Михаил АлаеддинПерейти в фотобанкС начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни сжигают флаг запрещенной в РФ ИГИЛ, снятый с отбитой у боевиков цитадели Пальмира
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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С начала мая в Сирии создаются зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. Одна из них действует в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая — к северу от города Хомс, третья — в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая — в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.
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Условия для урегулирования

Путин отметил, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. "В свои дома возвращаются беженцы, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН", — сказал он.

Самолеты ВКС РФ на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
© Фото : Минобороны РФ
Путин: если террористы в Сирии поднимут голову, мы нанесем новые удары
После выступления перед российскими военными президент РФ провел на авиабазе встречу со своим сирийским коллегой. Асад поблагодарил Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом.

Российский президент сообщил Асаду, что РФ надеется совместно с Турцией и Ираном наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии. "Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном и Турцией, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить мирную жизнь, политический процесс. Важно подготовить Конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования", — сказал он.

Путин также отметил, что обсудит сирийское урегулирование с главами Египта и Турции в ходе посещения этих стран.

По словам российского президента, угроза терроризма в целом еще очень высока, но в Сирии удалось нанести поражение одной из главных группировок — "Исламскому государству"*.

"Действительно, угроза терроризма в целом очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок — ИГ*, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира", — отметил российский президент.

*Террористическая группировка, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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© Минобороны РФ
Кадры пуска крылатых ракет "Калибр" по позициям ИГ из Средиземного моря
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