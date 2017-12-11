Домой с победой: Путин приказал начать вывод войск из Сирии

ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу. Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН, отметил российский президент.

Путин также провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, который поблагодарил российского лидера за эффективное участие России в борьбе с терроризмом. Российский президент сообщил Асаду, что Москва надеется совместно с Турцией и Ираном наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии.

С авиабазы Хмеймим Путин вылетел в Египет, где планирует обсудить с лидером страны безопасность на Ближнем Востоке.

Вывод войск

Путин прилетел на российскую авиабазу в Хмеймиме в понедельник утром. На аэродроме его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в САР генерал-полковник Сергей Суровикин.

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Выступая перед военнослужащими, глава государства отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"Министру обороны, начальнику Генштаба приказываю приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации", — заявил Путин.

Президент отметил, что за два с небольшим года ВС РФ вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов, в этой связи значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в САР, возвращается домой, в Россию.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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Центр по примирению продолжает работу

"В соответствии с международными соглашениями в Сирии продолжает работать российский центр по примирению враждующих сторон", — сказал Путин. Кроме того, президент РФ сообщил, что в Сирии на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования российских военных – в Тартусе и Хмеймиме.

"Созданы и на постоянной основе будут задействованы два пункта базирования – в Тартусе и здесь, в Хмеймиме", — сказал он.

Задача выполнена блестяще

Путин отметил, что российские военные свою задачу в Сирии выполнили блестяще. По его словам, Вооруженные силы РФ, предприятия ОПК показали растущую мощь российской армии и флота, высокую боеспособность частей и соединений.

"Летчики, моряки, силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата", — подчеркнул он.

Президент поблагодарил российских военных, отметив, что они возвращаются на родину с победой.

"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", — сказал Путин.

Россия не отступит в борьбе с террором

Как заявил российский лидер, страна не забудет о жертвах и утратах, понесенных в борьбе с терроризмом, но и не отступит в этой борьбе.

"Но это не заставит нас сложить руки и отступить. Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался", — сказал Путин.

"Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — заявил российский президент.

Условия для урегулирования

Путин отметил, что Сирия сохранена как суверенное и независимое государство, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. "В свои дома возвращаются беженцы, созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН", — сказал он.

После выступления перед российскими военными президент РФ провел на авиабазе встречу со своим сирийским коллегой. Асад поблагодарил Путина за эффективное участие России в борьбе с терроризмом.

Российский президент сообщил Асаду, что РФ надеется совместно с Турцией и Ираном наладить мирную жизнь и политический процесс в Сирии. "Я очень надеюсь на то, что нам вместе с Ираном и Турцией, которые содействуют искоренению терроризма, удастся наладить мирную жизнь, политический процесс. Важно подготовить Конгресс народов Сирии, запустить процесс мирного урегулирования", — сказал он.

Путин также отметил, что обсудит сирийское урегулирование с главами Египта и Турции в ходе посещения этих стран.

По словам российского президента, угроза терроризма в целом еще очень высока, но в Сирии удалось нанести поражение одной из главных группировок — "Исламскому государству"*.

"Действительно, угроза терроризма в целом очень высока. То, что мы нанесли поражение в Сирии одной из главных группировок — ИГ*, чрезвычайно важно и для Сирии, и для России, и для всего мира", — отметил российский президент.

*Террористическая группировка, запрещена в России

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