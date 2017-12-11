Суровикин доложил Путину об итогах операции в Сирии

ХМЕЙМИМ, 11 дек — РИА Новости. Во время операции в Сирии освобождено более 67 тысяч квадратных километров территории страны, заявил командующий группировкой РФ в Сирии Сергей Суровикин, докладывая президенту РФ Владимиру Путину об операции, которая длилась 227 суток.

"Освобождено было более 67 тысяч квадратных километров территории Сирии, более 1 тысячи населенных пунктов, 78 нефтегазовых полей, два месторождения фосфатных руд. Выполнено 6 тысяч 956 самолетовылетов и более 7 тысяч вертолетовылетов. Уничтожено было более 32 тысяч боевиков, 394 танка и свыше 12 тысяч единиц оружия и техники", — сказал Суровикин.

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