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Война в Сирии
Война в Сирии

"Родина ждет вас": Россия выводит войска из Сирии

14:5311.12.2017
(обновлено: 15:33 11.12.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкВладимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017Владимир Путин во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017
© РИА Новости
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе посещения российской базы в Хмеймиме отдал приказ начать вывод войск из Сирии в пункты постоянной дислокации.

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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На авиабазе главу государства встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны Сергей Шойгу и командующий группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

Путин поблагодарил российских военнослужащих за блестящую работу и разгром террористов.

"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов", — заявил президент.

Он отметил, что в Сирии на постоянной основе останутся два пункта базирования российских военных — в Тартусе и Хмеймиме.

Как рассказал сенатор Виктор Озеров, Совету Федерации не придется отзывать свое разрешение на использование российских вооруженных сил в Сирии.

"Согласно Конституции и действующему законодательству, Совет Федерации только дает разрешение на использование ВС РФ за рубежом, для вывода ВС отзыва разрешения не требуется", — пояснил он.

С блестящей победой

Владимир Путин также выступил с речью на российской базе в Латакии. Он отметил, что военнослужащие блестяще выполнили свою задачу в Сирии.

Отправка военных инженеров международного противоминного центра ВС РФ из Алеппо
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", — сказал президент.

Он обратил внимание на то, что российские вооруженные силы и предприятия оборонно-промышленного комплекса продемонстрировали растущую мощь армии и флота, а также высокую боеспособность частей и соединений.

"Летчики, моряки, силы специальных операций, разведка, военнослужащие органов управления, снабжения, военной полиции, медицинской службы, саперы, советники в боевых порядках сирийской армии проявили лучшие качества русского, российского солдата", — подчеркнул Путин.

Глава государства особо отметил мужество и решительность российских военных.

"Убежден, вы всегда будете верно служить Отечеству, защищать и отстаивать национальные интересы страны и ее граждан", — заключил президент.

Борьба с терроризмом продолжится

Многоцелевой ракетный комплекс Корнет-ЭМ на международном военно-техническом форуме Армия-2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Несмотря на то, что задача российской группировки в Сирии в целом решена, борьба с террористической угрозой на этом не закончена. Путин подчеркнул, что если террористы "вновь поднимут голову" в Сирии, то Россия нанесет удары, которых боевики "еще не видели". Глава государства отметил, что Москва не отступит в борьбе с терроризмом и не забудет о понесенных жертвах и утратах.

"Это вообще не в характере нашего народа. Напротив, эта память даст нам дополнительные силы для искоренения того абсолютного зла, которым является международный терроризм, под какой бы личиной он не прятался", — заявил российский лидер.

Он также указал на то, что условия для политического урегулирования сирийского конфликта под эгидой ООН уже сформированы, а беженцы возвращаются в свои дома.

Путин подчеркнул, что российский центр по примирению враждующих сторон продолжит свою работу. По его словам, угроза терроризма в целом еще очень высока, но в Сирии удалось нанести поражение одной из главных группировок — "Исламскому государству"*. Российский лидер добавил, что разгром террористов — крайне важный результат совместной работы Москвы и Дамаска.

Благодарность Асада

Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ во время взлета перед выполнением операции по нанесению авиаударов по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. Архивное фото
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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В рамках визита на базу в Хмеймиме Путин провел встречу со своим сирийским коллегой Башаром Асадом. Лидеры обсудили работу летчиков российской авиагруппы и тактико-технические характеристики самолетов. Президент одобрительно отозвался о воздушных суднах, которые были задействованы в операции в Сирии. "Техника очень надежная", — отметил российский лидер.

Асад, в свою очередь, выразил благодарность России за эффективное участие в борьбе с терроризмом. Он отметил, что сирийский народ не забудет российских военных "после того, как их кровь смешалась с кровью солдат Сирийской арабской армии, погибших в борьбе с терроризмом".

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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