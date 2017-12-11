В Кремле рассказали о сроках вывода российских войск из Сирии

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Вывод российских военных из Сирии займет "не один день", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база", — добавил Песков.
Сегодня утром Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там он выступил перед российскими военными и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Также президент поручил вернуть из Сирии значительную часть воинского контингента. Путин отметил блестящее выполнение задачи российскими военными, подчеркнув, что жертв борьбы с террором никогда не забудут. Он пообещал нанести по террористам удары, которых "они пока не видели", если те "вновь поднимут голову".
За время операции освобождены 67 тысяч квадратных километров сирийской территории, уничтожены более 32 тысяч боевиков.
В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В начале декабря Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* в стране.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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