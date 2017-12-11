В Кремле рассказали о сроках вывода российских войск из Сирии

Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии

Президент РФ В. Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии

КАИР, 11 дек — РИА Новости. Вывод российских военных из Сирии займет "не один день", заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

При этом он не смог сказать, случится это до Нового года или уже после.

"Президент собственно отметил, что останется Хмеймим и в Тартусе останется база", — добавил Песков.

Сегодня утром Путин посетил авиабазу Хмеймим в Сирии. Там он выступил перед российскими военными и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

Также президент поручил вернуть из Сирии значительную часть воинского контингента. Путин отметил блестящее выполнение задачи российскими военными, подчеркнув, что жертв борьбы с террором никогда не забудут. Он пообещал нанести по террористам удары, которых "они пока не видели", если те "вновь поднимут голову".

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По словам командующего российской группировкой Сергея Суровикина, из Сирии выведут 23 самолета, два вертолета, военную полицию, центр разминирования и госпиталь.

За время операции освобождены 67 тысяч квадратных километров сирийской территории, уничтожены более 32 тысяч боевиков.

В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В начале декабря Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* в стране.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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