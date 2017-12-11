Российские военные доложили Путину о разминировании колодца в Пальмире

Владимир Путин общается с военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

Владимир Путин общается с военнослужащими во время посещения авиабазы Хмеймим в Сирии. 11 декабря 2017

ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек — РИА Новости. Военнослужащие РФ в Сирии доложили президенту России Владимиру Путину о разминировании начиненного взрывчаткой колодца в исторической части Пальмиры.

В ходе посещения базы ВКС РФ Хмеймим в Сирии Путин встретился с военнослужащими российской группировки в арабской республике. Во встрече приняли участие президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий группировкой Сергей Суровикин, сирийский генерал Хасан Сухел. Среди военнослужащих были сержанты, младшие офицеры, генералы, представляющие летчиков, медиков, саперов, военных полицейских, силы специальных операций.

Военнослужащий инженерных войск сержант Артем Рубанов доложил о разминировании начиненного взрывчаткой колодца в исторической части Пальмиры. Майор Юсуп Маматов — о прорыве его подразделения из окружения террористов. На вопрос Путина, скольким гражданам Сирии была оказана медицинская помощь, министр обороны Шойгу доложил, что их 57 тысяч человек.

Путин пожелал военнослужащим, принимавшим участие во встрече, успехов и поздравил всех с наступающим Новым годом.

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