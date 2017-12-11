Генерал-полковник Суровикин рассказал, какую технику выведут из Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Из Сирии будут выведены 23 самолета, два вертолета, военная полиция, центр разминирования и госпиталь, доложил президенту РФ Владимиру Путину в понедельник на авиабазе Хемеймим командующий группировкой РФ в Сирии, генерал-полковник Сергей Суровикин.

"Получил задачу и приступил к выводу войск в составе 25 летательных аппаратов, из них 23 самолета различной модификации, 2 вертолёта К-52, а также воинского контингента в составе отряда военной полиции Российской Федерации, отряда специального назначения, военно-полевого госпиталя, отряда центра разминирования", — сказал Суровикин, кадры доклада транслировал телеканал "Россия-24".

По его словам, оставшийся состав группировки войск и сил способен в дальнейшем успешно выполнять поставленные задачи с той же эффективностью.

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