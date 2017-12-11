Эксперт: Россия в Сирии показала пример другим в политике

МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Вывод значительной части воинского контингента России из Сирии закономерен, действия Москвы в Сирии являются примером для других стран, как надо действовать в мировой политике, считает ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ Юрий Зинин.

В понедельник президент России Владимир Путин, выступая перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме, заявил, что значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, возвращается в РФ.

Закономерное решение



"Это вполне закономерное решение. Наше военное присутствие в Сирии было вызвано очень жесткой необходимостью, когда обратилось законное руководство Дамаска, и наша страна пошла на встречу, приняла определенные меры для борьбы с теми, кто пытался раздробить Сирию, превратить ее в отдельные кантоны", — сказал Зинин РИА Новости.

По его словам, когда главная задача, заключавшаяся в ликвидировании международного терроризма, "особенно в его самом абразивном виде", которым является запрещенная в РФ террористическая группировки "Исламское государство", была выполнена при содействии российских сил, то необходимость для присутствия наших войск в той мере, в которой она виделась в самом начале, отпала.

"Это является доказательством того, что Россия действовала в Сирии не в интересах каких-то планов экспансии, как ее обвиняют в арабском мире или на Западе, а в интересах, прежде всего, помощи законному руководству (Сирии) в их борьбе против терроризма, который получил сильную иностранную поддержку", — добавил собеседник агентства.

Удар по пропаганде



Как пояснил Зинин, вывод значительной части российского контингента РФ из Сирии, означает, что из-под ног различных пропагандистских сил, обвинявших Россию якобы в бомбежках сирийских городов и мирного населения этой страны, выбивается почва.

"Выбиваются важные аргументы, которые использовались в пропаганде о бесконечных бомбежках сирийских городов, об убитых там детях, женщин и прочее, со стороны якобы российской авиации. В этом отношении будет большой выигрыш для нас – в продвижении нашей реальной политики на Ближнем Востоке", — сказал ведущий научный сотрудник МГИМО (У) МИД РФ.

В Москве не раз говорили, что решения об авиаударах в Сирии принимаются только после тщательной проверки данных разведки. При этом прежние обвинения Запада о бомбардировках самолетами ВКС гражданских объектов никогда не находили подтверждений.

По словам Зинина, данное решение также будет способствовать тому, чтобы привнести уже основной вес российских усилий в сферу мирного урегулирования. Эксперт добавил, что благодаря поддержке РФ был сохранен суверенитет Сирии. "Дальше, конечно, придется много сил тратить на политическое урегулирование и восстановление страны", — сказал эксперт.

"Задача выполнена. Я думаю, что это пример для других стран, чтобы (они) действовали в мировых отношениях также, как наша страна", — отметил Юрий Зинин.

Как отметил эксперт, визиты лидеров многих арабских стран в этом году в Россию ответные визиты российской стороны говорят, что вес нашей страны в регионе растет, меняется отношение к России, которая становится действенной международной силой в решении проблем. Он добавил, что это также скажется на стабильности в регионе, которая пошатнулась после арабской весны 2011 года.

"Роль России как стабилизирующего миротворческого элемента в регионе видна не только на словах, но в делах", — добавил Зинин.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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