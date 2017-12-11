Летчики ВКС в Сирии сообщили Путину, что уже сегодня отбывают в Россию

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

Российские военные на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото

ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек — РИА Новости. Летчики российских ВКС на базе Хмеймим в Сирии рассказали Владимиру Путину, что уже в понедельник отбывают на родину.

Президент поговорил с несколькими летчиками во время посещения российской авиабазы, кадры беседы показал телеканал "Россия-24" . Путин поинтересовался у военных, как долго они уже в Сирии, те рассказали, что здесь два месяца.

"Когда на родину отбываете?" — спросил президент.

Несколько летчиков поочередно ответили: "Сегодня".

"Все готово уже?"- уточнил Путин, получив утвердительный ответ.

"Вам спасибо большое еще раз, всего вам доброго. Счастливой дороги на родину… И с наступающим вас Новым годом, своим близким передайте", — сказал президент.

По словам командующего российской группировкой Сергея Суровикина, из Сирии выведут 23 самолета, два вертолета, военную полицию, центр разминирования и госпиталь.

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Путин прибыл в Хмеймим сегодня утром. Там он выступил перед российскими военными и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.

Также президент поручил вернуть из Сирии значительную часть воинского контингента. Путин отметил блестящее выполнение задачи российскими военными, подчеркнув, что жертв борьбы с террором никогда не забудут. Он пообещал нанести по террористам удары, которых "они пока не видели", если те "вновь поднимут голову".

Операция российских ВКС

В 2015 году Россия по просьбе Дамаска начала антитеррористическую операцию в Сирии. В марте прошлого года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач.

В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.

В начале декабря Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* в Сирии.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

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