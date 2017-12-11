ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек — РИА Новости. Летчики российских ВКС на базе Хмеймим в Сирии рассказали Владимиру Путину, что уже в понедельник отбывают на родину.
"Когда на родину отбываете?" — спросил президент.
Несколько летчиков поочередно ответили: "Сегодня".
"Все готово уже?"- уточнил Путин, получив утвердительный ответ.
"Вам спасибо большое еще раз, всего вам доброго. Счастливой дороги на родину… И с наступающим вас Новым годом, своим близким передайте", — сказал президент.
По словам командующего российской группировкой Сергея Суровикина, из Сирии выведут 23 самолета, два вертолета, военную полицию, центр разминирования и госпиталь.
Путин прибыл в Хмеймим сегодня утром. Там он выступил перед российскими военными и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом.
Также президент поручил вернуть из Сирии значительную часть воинского контингента. Путин отметил блестящее выполнение задачи российскими военными, подчеркнув, что жертв борьбы с террором никогда не забудут. Он пообещал нанести по террористам удары, которых "они пока не видели", если те "вновь поднимут голову".
Операция российских ВКС
В Сирии остаются два пункта базирования российских военных — авиабаза Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе. Также продолжает работу российский Центр по примирению.
В начале декабря Путин объявил о полном разгроме "Исламского государства"* в Сирии.
*Террористическая группировка, запрещенная в России.
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