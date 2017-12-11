Победа над ИГ* важна для Сирии и всего мира, заявил Асад

ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 дек — РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с российским лидером Владимиром Путиным отметил важность уничтожения боевиков запрещенной в РФ и других странах террористической группировке "Исламское государство"* для всего мира, поблагодарил Вооруженные силы России за их роль в борьбе с террористами.

"Достижения, которые произошли, очень значительные, очень важны для нас. Тема нашей встречи — уничтожение боевиков ИГ* — очень важна для всего мира. Мы справились с этим. От имени всего народа Сирийской Арабской Республики выражаю глубокую признательность за ту роль, которую сыграли ваши Вооруженные силы. Победы, которые достигнуты, коснулись не только нашего государства, но и соседних стран",- сказал Асад на встрече с Путиным на российской авиабазе Хмеймим.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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