Путин заявил о выводе значительной части воинского контингента из Сирии

ХМЕЙМИМ, 11 дек – РИА Новости. Значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирии, возвращается в Россию, заявил президент России Владимир Путин, выступая в понедельник перед военными на российской базе в сирийском Хмеймиме.

"За два с небольшим года Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов. В этой связи мною принято решение: значительная часть российского воинского контингента, находящаяся в Сирийской Арабской Республике, возвращается домой, в Россию", — заявил президент.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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