Сенатор рассказал, сколько времени потребуется на вывод войск из Сирии

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия может вывести группировку войск из Сирии "за недели или даже дни", заявил РИА Новости сенатор Виктор Озеров.

В понедельник президент России Владимир Путин, прибывший на авиабазу Хмеймим, отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии.

"С учетом того, что в Сирии нет нашей сухопутной группировки, вывод может быть осуществлен достаточно оперативно. Возможно, за недели или даже дни", — сказал Озеров.

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