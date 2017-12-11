Путин: если террористы в Сирии поднимут голову, мы нанесем новые удары

ХМЕЙМИМ (Латакия), 11 дек – РИА Новости. Если террористы вновь поднимут голову в Сирии, то РФ нанесет удары, которых боевики еще не видели, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Если террористы вновь поднимут голову, то мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели", — сказал Путин, выступая перед военными на российской базе в сирийской Латакии.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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