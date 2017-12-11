Российские военнослужащие возвращаются из Сирии с победой, заявил Путин

ХМЕЙМИМ, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил российских военнослужащих на авиабазе "Хмеймим", отметив, что они возвращаются на родину с победой.

"Вы с победой возвращаетесь к своим родным очагам, своим близким, родителям, женам, детям, друзьям. Родина ждет вас, друзья. В добрый путь. Благодарю вас за службу", — сказал Путин, выступая перед военными на российской базе в сирийской Латакии.

Антитеррористическую операцию в Сирии Россия начала в сентябре 2015 года по просьбе президента Башара Асада. В марте прошлого года большую часть группировки ВКС вывели в связи с успешным выполнением задач, при этом в САР работали авиабаза "Хмеймим" и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе, а также российский Центр по примирению.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>