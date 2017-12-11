Путин прибыл на российскую базу в Хмеймиме

ХМЕЙМИМ, 11 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник утром прилетел на российскую базу в сирийском Хмеймиме, его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны РФ Сергей Шойгу и командующий российской группировкой в Сирии Сергей Суровикин.

В марте 2016 года Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач. При этом Россия не отказалась от обязательств по поставке сирийскому правительству вооружения и военной техники и обучению военных специалистов, по-прежнему работают авиабаза "Хмеймим" и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Кроме этого, в Сирии действует российский Центр по примирению.

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