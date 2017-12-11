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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии начали оценивать нанесенный боевиками ущерб культурному наследию

06:3011.12.2017
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© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРазрушенное здание в Сирии. Архивное фотоРазрушенное здание в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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САЙЕДНАЯ (СИРИЯ), 11 дек — РИА Новости. Правительство Сирии приступило к оценке ущерба мировому культурному наследию, который нанесли боевики "Исламского государства"*, и активно восстанавливает религиозные святыни страны.

Официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Архивное фото
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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"Наш монастырь стоит на вершине самой высокой горы в этих краях. Боевики, наверное, думали, что армия обязательно займёт его — господствующая высота. Поэтому обстреливали нас постоянно. Бог дал нам силы выстоять, значит, даст силы восстановить разрушенное", — рассказал журналистам настоятель монастыря Херувимов в городе Сайедная отец Авраам.

Сайедная — небольшой город примерно в тридцати километрах к северу от Дамаска. Город был и остается одним из крупнейших центров христианского паломничества. Это одно из немногих мест в мире, где все еще говорят на арамейском — языке Иисуса Христа. Храмовый комплекс Сайеднаи, среди прочего, включает монастырь Херувимов и монастырь Рождества Божией Матери. Между Сайеднаей и монастырем Херувимов расположен монастырь Мар Тома (св. Фомы).

Эль-Карьятейн

Панорама Ракки, Сирия. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Муфтий Москвы рассказал о потерях сирийцев за время войны
Многие храмы Сирии были разрушены до основания. В частности, банды ИГ* сравняли с землей расположенный в городе Эль-Карьятейн (провинция Хомс) сиро-яковитский монастырь Святого мученика Илиана. Они использовали бульдозеры, чтобы разрушить старинные стены уникального памятника раннего христианства и каменные надгробья.

"Никто из служителя этого храма не погиб. Они успели бежать отсюда до того, как до монастыря добрались игиловцы. Но я знаю, что здесь, на этом месте, игиловцы во время второго нападения на Аль Карьятейн казнили двоих христиан. А перед этим они почти полностью уничтожили сам храм и все постройки", — сообщил журналистам представитель местной администрации Самир Али Ибрагим.

Мечеть Омейядов

Штаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон
Упрямство Пентагона: США вновь отрицают вклад России в борьбу с ИГ*
Террористы ИГ* разрушали не только христианские, но и мусульманские святыни. Включенную в список всемирного наследия ЮНЕСКО мечеть Омейядов в Алеппо боевики превратили в огневую точку, а при отступлении взорвали. Реставраторы теперь вручную разбирают завалы и восстанавливают сорокаметровый минарет.

Из мечети Омейядов пропали бесценные реликвии — волос и одежды пророка Мухаммеда. Такие артефакты террористы как правило продают частным коллекционерам на черном рынке.

Лев Аллат

Константин Косачев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лев Аллат (I век н.э.) стал первым памятником, разрушенным террористами ИГ* после захвата города-музея Пальмиры в мае 2015 года. Его фигура сделана из известняка, высота — 3,5 метра, вес — 15 тонн. Царь зверей изображен защищающим газель. На его левой лапе сохранилась надпись на пальмирском (древнем семитском) языке, которая имеет глубокий символический смысл, она гласит: "Аллат благословит любого, кто не прольет крови в святилище".

Недавно памятник был перевезен в Дамаск, где его отреставрировали, и теперь каждый может любоваться им в Национальном музее. Примечательно, что обнаружили его сирийские солдаты, грузили на специальную платформу и доставляли в Дамаск российские военные инженеры. А восстанавливали — учёные-археологи из Сирии, России и других стран.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

 

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