Ответили на обвинения: Россия прокомментировала "присвоение" победы над ИГ*

Москва, 11 дек — РИА Новости. Международная коалиция во главе с США за три года своего существования только недавно добилась первого "результата" в борьбе с ИГ* в Сирии — уничтожив массированными бомбардировками Ракку и ее жителей, говорится в заявлении Минобороны России.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан выразил удивление тем, что Россия "присвоила" себе победу над террористической организацией ИГ* в Сирии. По словам министра, "с определенным запозданием" российские военные начали оказывать помощь президенту Сирии Башару Асаду и в конечном счете освободили Дейр-эз-Зора.

В военном ведомстве отметили, что силы международной коалиции позволили ядру боевиков ИГ* свободно покинуть город и присоединиться к другим боевикам у Дейр-эз-Зора.

"Поэтому если и существует какая-то позитивная роль международной коалиции в разгроме ИГ* в Сирии, то исключительно в том, что она не успела уничтожить ковровыми бомбардировками подобно Ракке остальные сирийские города", — заявили в Минобороны.

Мешают уничтожать боевиков

Накануне в Минобороны России заявили, что большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией связаны с попытками авиации США помешать уничтожению террористов ИГ*.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков привел в пример инцидент, произошедший в ноябре, когда американский истребитель F-22 мешал паре штурмовиков Су-25 по уничтожать опорный пункт ИГ* около города Меядин на востоке Сирии. Американский самолет отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой, однако скрылся в воздушном пространстве Ираке при повелении истребителя Су-35.

"Американское небо" над Сирией

Кроме того, в Минобороны прокомментировали заявление американских военных о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, контролируемая США.

В российском военном ведомстве напомнили, что международная коалиция во главе с Соединенными Штатами, в отличие от российских ВКС, действует незаконно. Российские военные также призвали американских коллег не забывать, что "Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может".

В Минобороны России порекомендовали военным США "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".

* Запрещенная в России террористическая организация