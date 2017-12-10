Муфтий Москвы рассказал о потерях сирийцев за время войны

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Почти 500 тысяч сирийцев погибли за время войны с террористами начиная с 2011 года, заявил в воскресенье председатель Духовного собрания мусульман России муфтий Москвы Альбир Крганов.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. Согласно распространенным ранее данным ООН, за время конфликта погибли более 220 тысяч человек.

"За эти семь трагических лет в Сирии сирийский народ, наши братья-мусульмане потеряли почти 500 тысяч человек, которые боролись за свое Отечество… Сирия пережила очень тяжелые дни и, благодаря поддержке нашей страны, наконец избавилась от тьмы насилия псевдорелигиозных террористов. Как известно, война разрушила когда-то цветущую, подобно саду, страну, и наша обязанность ей дальше помогать", — сказал муфтий на благотворительном концерте в Москве в поддержку Сирии.

Крганов выступил на праздничном вечере "Мавлид" в честь дня рождения пророка Мухаммеда, который прошел в Москве с участием представительной делегации из Сирии. По словам муфтия, все средства, собранные на этом благотворительном концерте, будут направлены на восстановление Сирии.

В свою очередь министр по делам религий (вакуфов) Сирии Абдусаттар ас-Саид заявил, что сирийский народ выражает "огромную благодарность" России и лично ее президенту Владимиру Путину за содействие в разгроме террористической группировки ИГ* (запрещена в РФ) в Сирии.

"Мы на протяжении семи лет переживаем тяжелое испытание, связанное с ДАИШ* (арабское название террористической группировки ИГ* — ред.). Данная группировка, террористическая движение не олицетворяет собой ислам, а искажает ислам, это антиислам. И я, от лица нашей сирийской делегации и всего сирийского народа, обращаюсь на данном мероприятии к российскому народу и, в частности, к господину президенту России, и выражаю огромную благодарность за то, что вы эти годы поддерживали сирийский народ и помогли ему избавиться от экстремизма", — сказал ас-Саид.

В концертном зале "Измайлово" выступили исполнители религиозных песнопений из Сирии, России, Турции и Узбекистана. Кроме того, в нем также приняли участие представители органов власти, дипломаты, общественные, научные и религиозные деятели. Впервые после военных действий по освобождению территории Сирии от террористов в Москве выступили сирийские богословы и музыкальная группа "Аль-Тауфик".

Гости праздника также смогли увидеть мусульманскую реликвию — волос пророка Мухаммеда. "С особым трепетом сообщаю вам с этой сцены о том, что 17 ноября текущего года муфтий республики Дагестан Ахмад-хаджи Абдуллаев вручил мне на хранение благословенный волос пророка Мухаммеда, который находится вместе с нами в центре нашей сцены", — сообщил собравшимся муфтий Альбир Крганов.

Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В минувший четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о "завершающем этапе разгрома ИГ в Сирии", который "сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России".

* Террористическая группировка, запрещенная в России.