Российские военные доставили сирийцам более пяти тонн гумпомощи

ХМЕЙМИМ (Сирия), 9 дек — РИА Новости. Российские военные доставили жителям Сирии более пяти тонн гуманитарной помощи, заявил в субботу на брифинге глава российского Центра примирения враждующих сторон генерал-лейтенант Сергей Кураленко.

"Российским Центром по примирению враждующих сторон проведены три гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дейр-эз-Зор. Жителям населенных пунктов Сербес, Ханассер и Хатла переданы медикаменты и продовольствие общим весом 5 тонн 100 килограмм", — сказал он.

В Сербес военные доставили 1,3 тонны медикаментов и продуктов. Жители получили 300 продовольственных наборов, в которых были мука, рис, мясные консервы, сахар. В населенный пункт Ханассер были также переданы медикаменты и продовольствие общим весом 1,9 тонны. Военные выдали жителям 450 продовольственных наборов. В город Хатла провинции Дейр-эз-Зор была доставлена гуманитарная помощь весом 1,9 тонны. Жителям было выдано 300 продовольственных наборов.

"Продолжается работа офицеров российского Центра по примирению в заседаниях комитетов национального примирения зон деэскалации. Итогом данной работы стало принятие решения о проведении гуманитарных акций в зоне деэскалации №3 "Восточная Гута". Помощь получат жители населенных пунктов Боккей и Эт-Телль провинции Риф Дамаск", — добавил Кураленко.

Также, по его данным, за сутки в свои дома вернулись 57 сирийских беженцев, из них в провинции Алеппо – 29 человек, и Хомс – 28 человек. Российские врачи помогли 27 жителям.

"В результате совместной работы Центра по примирению враждующих сторон и комитета национального примирения зоны деэскалации "Идлиб" подписано соглашение о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенного пункта Бурдж-Иззави провинции Алеппо", — отметил он.

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