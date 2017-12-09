В Минобороны рассказали, как США пытаются предотвратить уничтожение ИГ*

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией связаны с попытками авиации США помешать уничтожению террористов "Исламского государства"*, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он привел в пример ноябрьский инцидент, когда американский истребитель F-22 мешал паре штурмовиков Су-25 выполнять задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* около города Меядин на востоке Сирии.

"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — рассказал Конашенков. По словам военного, F-22 прекратил маневры и "удалился в воздушное пространство Ирака", как только появился истребитель Су-35.

"Американское воздушное пространство"

В Минобороны России также выразили обеспокоенность по поводу заявлений американских военных о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, принадлежащая США.

"В отличие от ВКС России, авиация возглавляемой США "международной коалиции" действует в Сирии незаконно. Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может", — подчеркнул Конашенков.

"Ежедневные нарушения"

В заключение представитель Минобороны порекомендовал командованию ВС США "фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ*".

Заявления Минобороны прозвучали в ответ на недавний материал The New York Times. Издание со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что российские самолеты якобы совершают опасные маневры вблизи американских самолетов в небе над Сирией.

"Американские официальные лица говорят о тенденции ежедневных нарушений Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления боевиков ИГ* в этой стране", — написала газета.

Инциденты в небе

По утверждениям источника NYT, в ноябре два американских штурмовика A-10 едва не столкнулись с российским бомбардировщиком Су-24 к востоку от Евфрата: самолеты находились лишь в 90 метрах друг от друга.

Также утверждается, что месяц назад российский истребитель Су-30 пролетел в 300 метрах под двумя A-10 к востоку от Евфрата. По словам военных, установить связь с российскими пилотами не удалось. В статье отмечается, что американские самолеты "продемонстрировали сдержанность, хотя имели право стрелять в целях самозащиты".

Разгром ИГ*

Сообщения об "инцидентах в воздухе" появились на фоне заявлений российского Генштаба об окончательном разгроме ИГ* в Сирии.По словам генерала армии Валерия Герасимова, "Исламское государство"* разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", — заявил президент России Владимир Путин, комментируя донесения военного руководства.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>