В Минобороны рассказали, как США пытаются предотвратить уничтожение ИГ*

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией связаны с попытками авиации США помешать уничтожению террористов "Исламского государства"*, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он привел в пример ноябрьский инцидент, когда американский истребитель F-22 мешал паре штурмовиков Су-25 выполнять задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* около города Меядин на востоке Сирии.
"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — рассказал Конашенков. По словам военного, F-22 прекратил маневры и "удалился в воздушное пространство Ирака", как только появился истребитель Су-35.
"Американское воздушное пространство"
"В отличие от ВКС России, авиация возглавляемой США "международной коалиции" действует в Сирии незаконно. Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может", — подчеркнул Конашенков.
"Ежедневные нарушения"
Заявления Минобороны прозвучали в ответ на недавний материал The New York Times. Издание со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что российские самолеты якобы совершают опасные маневры вблизи американских самолетов в небе над Сирией.
"Американские официальные лица говорят о тенденции ежедневных нарушений Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления боевиков ИГ* в этой стране", — написала газета.
Инциденты в небе
Также утверждается, что месяц назад российский истребитель Су-30 пролетел в 300 метрах под двумя A-10 к востоку от Евфрата. По словам военных, установить связь с российскими пилотами не удалось. В статье отмечается, что американские самолеты "продемонстрировали сдержанность, хотя имели право стрелять в целях самозащиты".
Разгром ИГ*
По словам генерала армии Валерия Герасимова, "Исламское государство"* разгромлено на обоих берегах Евфрата в Сирии, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре.
"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", — заявил президент России Владимир Путин, комментируя донесения военного руководства.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>