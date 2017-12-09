В Думе не исключили скорого вывода российской группировки из Сирии

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") не исключил, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода российских военных подразделений из Сирии.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Вооруженные силы РФ выполнили задачу по разгрому бандформирований ИГ* на территории Сирии. Президент России Владимир Путин до этого объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Я не исключаю, что в ближайшее время начнется основная фаза вывода подразделений", — сказал Швыткин РИА Новости, отвечая на вопрос, когда начнется вывод российских войск из Сирии.

* Запрещенная в России террористическая организация