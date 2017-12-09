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Война в Сирии
Война в Сирии

В оппозиции предложили кандидата на пост главы Сирии в переходный период

15:1509.12.2017
(обновлено: 16:13 09.12.2017)
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© AP Photo / Gregorio BorgiaБывший вице-президент Сирии Фарук ШарааБывший вице-президент Сирии Фарук Шараа
© AP Photo / Gregorio Borgia

ЖЕНЕВА, 9 дек — РИА Новости. Представители оппозиции Сирии рассматривают кандидатуру бывшего сирийского вице-президента Фарука Шараа в качестве возможного руководителя страны в переходный период, Дамаск настаивает на том, что президентом САР должен оставаться Башар Асад.

Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что Фарука Шараа пригласили открыть Конгресс сирийского национального диалога в Сочи. Предполагается, что бывший вице-президент может даже возглавить форум.

Временный руководитель

Ряд представителей сирийской оппозиции считает, что Шараа в данной ситуации может также возглавить переходный управляющий орган на те 18 месяцев, которые, согласно резолюции СБ ООН 2254, отведены на переходный период до новых выборов в Сирии.

"Он может сыграть позитивную роль во время переходного периода. Это может быть компромиссная фигура, которая, если возглавит переходный управляющий орган, предотвратит вакуум в области политики, управления и безопасности в Сирии. Фарук Шараа был вице-президентом Сирии и представляет сирийский режим, но его руки не запятнаны кровью сирийцев, поэтому на него смотрят иначе, чем на других представителей сил безопасности и военных от режима", — рассказал РИА Новости представитель Курдского национального Совета в Национальной коалиции сирийских оппозиционных и революционных сил Абдул Хаким Башар.

Президент Сирии Башар Асад. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Совета сирийских племен Салем аль-Муслит полагает, что Шараа может привести конфликтующие в Сирии стороны к необходимому компромиссу, однако он должен отражать желания сирийского народа.

"Это было бы той заменой, которая приведет к подходящему решению (кризиса). Любое изменение, которое влечет за собой прекращение кровопролития и спасение жизней сирийцев, будет позитивным для Сирии до тех пор, пока оно идет в соответствии с принципами и чаяниями сирийского народа", — сказал он.

Представитель платформы "Каир" Фирас Халиди, являющийся членом делегации объединенной сирийской оппозиции на переговорах в Женеве, также не исключил, что Шараа может возглавить переходный управляющий орган или занять в нем кресло вице-президента.

"Я думаю, никто не будет против кандидатуры Шараа. Я думаю, он может стать президентом переходного управляющего органа. Эта идея близка моему видению того, как мы можем найти решение – смесь оппозиции и правительства. Мы можем использовать Шараа в качестве моста в новое время между режимом Асада и революцией. Я думаю, он может возглавить переходный орган или стать вице-президентом. Но в таком случае премьер-министром должен быть представитель оппозиции", — заявил Халиди.

Президентом Сирии остается Асад

В Дамаске к фигуре Шараа, который ушел с поста вице-президента несколько месяцев назад, относятся настороженно.

Президент Сирии Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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"Он не имеет никакого политического веса. Для оппозиции главное — убрать Асада", — высказал свое мнение РИА Новости политический советник при министерстве информации Сирии Али Альахмад.

На то, что Шараа вряд ли вернется в политику в силу своего преклонного возраста, намекнул и высокопоставленный сирийский дипломат.

"Ему почти 80 лет. Я не думаю, что эти слухи серьезные", — сказал он.

По его словам, для Дамаска на данный момент не существует переходного периода и другого руководителя, кроме президента Асада.

Источники РИА Новости, близкие к руководству Сирии, в целом отказались комментировать информацию о фигуре Шараа, однако выказали явный интерес вопросом РИА Новости о возможном политическом будущем бывшего вице-президента.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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