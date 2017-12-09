МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Большинство сближений российских и американских самолетов в небе над Сирией в районе долины реки Евфрат связаны с попытками авиации США помешать уничтожению террористов "Исламского государства"*, заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков отметил, что большинство сближений в районе долины Евфрата связаны с попытками американской авиации создавать помехи уничтожению террористов.
В пример он привел инцидент, случившийся 23 ноября. Тогда американский истребитель F-22 активно препятствовал российской паре штурмовиков Су-25 выполнять боевую задачу по уничтожению опорного пункта ИГ* в пригороде Меядина.
"Самолет F-22 отстреливал тепловые ловушки и выпускал тормозные щитки с постоянным маневрированием, имитируя воздушный бой", — заявил представитель Минобороны.
"Отметим, что американская сторона по данному и многим другим инцидентам в небе Сирии не нашла ответов для российского командования на авиабазе "Хмеймим". Что же касается словесных угроз в отношении российских самолетов, то отдельным представителям центрального командования ВС США рекомендуем фильтровать мысли и сосредоточиться на уничтожении террористов ИГИЛ* в Ираке, а не провоцировании инцидентов в воздухе", — подчеркнул он.
Конашенков также отметил, что заявления представителей американской армии о том, что США принадлежит часть сирийского воздушного пространства, вызывают недоумение.
"В отличие от ВКС России, авиация возглавляемой США "международной коалиции" действует в Сирии незаконно. Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может", — заключил он.
* Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
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