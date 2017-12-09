В Минобороны заявили, что коалиция США в Сирии действует незаконно

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Заявления американских военных о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, принадлежащая США, вызывают недоумение, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Заявления представителей армии США о том, что в Сирии существует часть воздушного пространства, которая принадлежит США, вызывают недоумение", — сказал он.

Конашенков также заявил о незаконности действий в Сирии коалиции, возглавляемой США. "В отличии от ВКС России, авиация возглавляемой США "международной коалиции" действует в Сирии незаконно. Представителям Пентагона следует вспомнить, что Сирия является суверенным государством и членом ООН, поэтому никакого "своего" неба у США здесь не было и быть не может", — подчеркнул он.

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