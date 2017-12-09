ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Военные США считают опасными маневры российских самолетов вблизи американских самолетов в небе над Сирией, пишет газета New York Times со ссылкой на источники, хотя ранее в Минобороны России заявляли, что ударные самолеты коалиции США пытались мешать ВКС РФ наносить удары по боевикам террористической группировки ИГ*.
"Российские самолеты на протяжении последнего месяца пролетали опасно близко к американским самолетам в Восточной Сирии, в одном случае едва не было столкновения. Американские официальные лица говорят о тенденции ежедневных нарушений Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления боевиков ИГ* в этой стране", — пишет газета.
По данным издания, 15 ноября два американских штурмовика A-10, пролетая к востоку от реки Евфрат, едва избежали лобового столкновения с российским бомбардировщиком Су-24, причем в момент максимального движения самолеты разделяло лишь 300 футов (около 90 метров). Газета утверждает, что американские штурмовики свернули, чтобы избежать столкновения. Военные США заявляют, что российский самолет должен был пролетать лишь к западу от Евфрата.
Издание уточняет, что между двумя сторонами произошел ряд телефонных звонков, в ходе которых российские военные объяснили, что им был необходим безопасный маршрут для ударов по позициям ИГ* близ реки.
"Мы больше всего обеспокоены тем, что можем сбить российский самолет, поскольку его действия будут восприняты как угроза нашим наземным и воздушным силам", — заявил представитель американских ВВС полковник Дамиэн Пикарт.
Как пишет газета, российские и американские военные договорились летать по разные стороны 70-километровой зоны вдоль Евфрата, но ВВС США считают, что российская сторона нарушает это соглашение "до полудюжины раз в день". При этом американские военные подозревают, что это "попытки Москвы испытать американскую решимость, спровоцировать пилотов ВВС США на опрометчивую реакцию и помочь сирийской армии укрепить территориальные приобретения перед дипломатическими переговорами, направленными на окончание семилетней гражданской войны".
Командующий ВВС США в Сирии и Ираке генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил изданию, что в действиях российских самолетов "есть риск", но не сказал что-либо более конкретного.
Газета признает, что в последнее время российские самолеты интенсифицировали авиаудары по ИГ на востоке Сирии и отмечает сообщения российских военных о том, что они встречались с курдскими представителями, предлагая военную помощь.
По данным издания, этому была посвящена и беседа начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом. Обсуждались шаги "по избежанию неправильных расчетов и продвижению прозрачности на территориях, где наши вооруженные силы ведут операции на близкой дистанции", заявил газете представитель Данфорда Патрик Райдер.
Ранее Герасимов обсудил с Данфордом обстановку в Сирии и вокруг нее. В среду глава Генштаба ВС РФ сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ*, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре. Он также отметил, что взаимодействие России и США помогло в вопросах урегулировании сирийского кризиса.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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