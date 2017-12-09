ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Военные США считают опасными маневры российских самолетов вблизи американских самолетов в небе над Сирией, пишет газета New York Times со ссылкой на источники, хотя ранее в Минобороны России заявляли, что ударные самолеты коалиции США пытались мешать ВКС РФ наносить удары по боевикам террористической группировки ИГ*.

В середине ноября Минобороны России сообщало, что ударные самолеты коалиции США пытались мешать авиации ВКС России наносить удары по боевикам ИГ* в районе сирийского Аль-Букемаля. В госдепе США заявляли, что между самолетами РФ и возглавляемой США коалиции на востоке Сирии имели место "опасные сближения", ситуацию удалось решить в рабочем порядке.

"Российские самолеты на протяжении последнего месяца пролетали опасно близко к американским самолетам в Восточной Сирии, в одном случае едва не было столкновения. Американские официальные лица говорят о тенденции ежедневных нарушений Россией соглашения о разделении враждующих сил, которые сошлись у последнего основного очага сопротивления боевиков ИГ* в этой стране", — пишет газета.

По данным издания, 15 ноября два американских штурмовика A-10, пролетая к востоку от реки Евфрат, едва избежали лобового столкновения с российским бомбардировщиком Су-24, причем в момент максимального движения самолеты разделяло лишь 300 футов (около 90 метров). Газета утверждает, что американские штурмовики свернули, чтобы избежать столкновения. Военные США заявляют, что российский самолет должен был пролетать лишь к западу от Евфрата.

Как заявляют источники газеты, также 16 и 17 ноября российский Су-30 пролетел лишь в 300 метрах под двумя А-10, оба раза залетая к востоку от Евфрата. Кроме того, отмечается, что 17 ноября два американских истребителя F-22 встретились с российским бомбардировщиком Су-24 к востоку от Евфрату, который пролетел над позициями союзных США сил. При этом, по заявлению американских военных источников, американские самолеты пять раз пытались установить контакт с российским самолетом по радиосвязи, но безуспешно. При этом официальные лица США утверждают, что американские самолеты "продемонстрировали сдержанность, хотя имели право стрелять в целях самозащиты".

Издание уточняет, что между двумя сторонами произошел ряд телефонных звонков, в ходе которых российские военные объяснили, что им был необходим безопасный маршрут для ударов по позициям ИГ* близ реки.

"Мы больше всего обеспокоены тем, что можем сбить российский самолет, поскольку его действия будут восприняты как угроза нашим наземным и воздушным силам", — заявил представитель американских ВВС полковник Дамиэн Пикарт.

Самолеты РФ пролетали в непосредственной близости или над наземными позициями сил, лояльных США, эти пролеты занимали до 30 минут, утверждают американские военные.

Как пишет газета, российские и американские военные договорились летать по разные стороны 70-километровой зоны вдоль Евфрата, но ВВС США считают, что российская сторона нарушает это соглашение "до полудюжины раз в день". При этом американские военные подозревают, что это "попытки Москвы испытать американскую решимость, спровоцировать пилотов ВВС США на опрометчивую реакцию и помочь сирийской армии укрепить территориальные приобретения перед дипломатическими переговорами, направленными на окончание семилетней гражданской войны".

Командующий ВВС США в Сирии и Ираке генерал-лейтенант Джеффри Харригиан заявил изданию, что в действиях российских самолетов "есть риск", но не сказал что-либо более конкретного.

Газета признает, что в последнее время российские самолеты интенсифицировали авиаудары по ИГ на востоке Сирии и отмечает сообщения российских военных о том, что они встречались с курдскими представителями, предлагая военную помощь.

Ранее Пентагон отказался комментировать российские заявления о том, что военные РФ находятся в контакте с курдским самоуправлением к востоку от Евфрата, но приписал все заслуги в освобождении территории страны от ИГ* американским военным. Учитывая, что правительственные сирийские силы и поддерживаемое США ополчение наступают на позиции ИГ* навстречу друг другу в провинции Дейр-эз-Зор, риск инцидентов повышается, отмечает газета.

По данным издания, этому была посвящена и беседа начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом. Обсуждались шаги "по избежанию неправильных расчетов и продвижению прозрачности на территориях, где наши вооруженные силы ведут операции на близкой дистанции", заявил газете представитель Данфорда Патрик Райдер.

Как отмечает газета, иногда американские и российские военные спорят по телефонной линии, которая создана для избежания конфликтов. "У нас бывают споры во время звонков. У русских есть право голоса в Сирии, об этом иногда забывают", — сказал газете полковник Джефф Хоган, заместитель командира воздушных операций на базе ВВС США в Катаре, который ежедневно общается с российскими коллегами по телефону.

Ранее Герасимов обсудил с Данфордом обстановку в Сирии и вокруг нее. В среду глава Генштаба ВС РФ сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ*, а последние боевики были уничтожены в Дейр-эз-Зоре. Он также отметил, что взаимодействие России и США помогло в вопросах урегулировании сирийского кризиса.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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