Трамп назвал Обаму причиной участия России в делах Сирии

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Иран участвуют в делах Сирии из-за предыдущего президента Барака Обамы.

"Мы унаследовали проблемы по всему миру, Америка демонстрировала слабость и не заходила за "красные линии". Если бы мы зашли за "красную линию", то Россия и Иран не пошли бы в Сирию, но он (Обама — ред.) сказал: "Не надо так делать, никогда не нарушайте красную линию". Они ее нарушили, он ничего не сделал, вот Россия и зашла (в Сирию – ред.) и Иран зашел", — сказал Трамп перед сторонниками на митинге во Флориде.

Он не пояснил, о каких "красных линиях" шла речь. США ставили ультиматум Сирии в 2013 году, заподозрив сирийское правительство в применении химоружия и угрожая военной силой. Впоследствии вторжения удалось избежать после того, как Россия предложила механизм уничтожения химоружия в Сирии, который успешно сработал.

Трамп также упомянул о своей политике, которая, по его словам, отличается от политики предыдущей администрации. Он рассказал о 59 "прекрасных ракетах", которые были выпущены по Сирии 7 апреля в ответ на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.

Сирийская оппозиция 4 апреля заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Виновником атаки она назвала правительственные войска Сирии, которые в ответ отвергли обвинения и возложили ответственность на боевиков и их покровителей. Сирийские власти заявляли, что никогда не применяли химоружие против мирных граждан и террористов, а весь химический арсенал страны был вывезен под контролем ОЗХО.

США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.

Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о "завершающем этапе разгрома ИГ* в Сирии", который "сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России".

* Запрещенная в России террористическая организация