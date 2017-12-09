Трамп назвал Обаму причиной участия России в делах Сирии

ВАШИНГТОН, 9 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп считает, что Россия и Иран участвуют в делах Сирии из-за предыдущего президента Барака Обамы.
Он не пояснил, о каких "красных линиях" шла речь. США ставили ультиматум Сирии в 2013 году, заподозрив сирийское правительство в применении химоружия и угрожая военной силой. Впоследствии вторжения удалось избежать после того, как Россия предложила механизм уничтожения химоружия в Сирии, который успешно сработал.
Трамп также упомянул о своей политике, которая, по его словам, отличается от политики предыдущей администрации. Он рассказал о 59 "прекрасных ракетах", которые были выпущены по Сирии 7 апреля в ответ на предполагаемое применение сирийскими властями химоружия.
США, не продемонстрировав доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, нанесли удар по базе Шайрат в ночь на 7 апреля. По данным Пентагона, было выпущено 59 ракет.
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях. В четверг начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил о "завершающем этапе разгрома ИГ* в Сирии", который "сопровождался беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России".
* Запрещенная в России террористическая организация
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>