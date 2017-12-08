Деньгов рассказал о российском опыте по созыву конгресса нацдиалога в Сирии

МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Опыт России по организации конгресса нацдиалога Сирии может быть применен к Ливии, но этот вопрос должен решаться руководством РФ, заявил РИА Новости глава российской контактной группы по урегулированию внутриливийского конфликта Лев Деньгов.

"Как я заявлял ранее, недавно в Риме в рамках "Средиземноморских диалогов" мы услышали позитивную оценку российской инициативы по созыву конгресса сирийского национального диалога. Я отметил, что данный опыт возможно применить и в отношении Ливии", — сказал он.

По словам Деньгова, "у России накоплен значительный опыт во взаимодействию с различными сторонами внутриливийского конфликта, и мы сегодня можем сказать о том, что стороны конфликта доверяют России". "Однако непосредственно вопрос о создании диалоговых площадок и по созыву конгресса ливийских народов должен решаться российским руководством", — отметил он.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.