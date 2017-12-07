Лавров проинформировал Тиллерсона о подготовке конгресса нацдиалога Сирии

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и Сергей Лавров на встрече министров иностранных дел ОБСЕ в Вене. 7 декабря 2017

ВЕНА, 7 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что проинформировал госсекретаря США Рекса Тиллерсона о ходе подготовки к конгрессу национального диалога Сирии.

"Мы проинформировали госсекретаря о том, как идет подготовка к конгрессу сирийского национального диалога, в рамках которого будут участвовать широкие представители оппозиционных кругов, племен, которые в Сирии есть, и в рамках которого мы будем стараться помочь начать конституционную реформу и обсуждение предметных аспектов проведения выборов под надзором ООН", — сообщил Лавров журналистам после встречи в Вене с госсекретарем США.

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