Жители Латакии встретили ликованием новость о разгроме ИГ* в Сирии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 7 дек — РИА Новости. Жители сирийской Латакии встретили ликованием новость о полном разгроме в стране террористической группировки "Исламское государство"*.

В центре города оркестр играет торжественную музыку. Множество горожан вышло отпраздновать это событие на улицу, многие из них — с флагами Сирии и России, портретами президентов Башара Асада и Владимира Путина. Среди них немало студентов, которые говорят слова благодарности в адрес России.

"Спасибо армии России и Сирии! Это благодаря вам в нашей стране наступает мир!" — сказала журналистам студентка Зайнаб Хадра, в руках которой портрет Путина.

"Я пришел отпраздновать эту победу с русскими и поблагодарить вашу страну!" — прокричал студент по имени Мохаммад.

Также в ликующей толпе — представители российской диаспоры. Россиянка Светлана Колодкова рассказала журналистам, что когда началась война, ее семья готовилась к худшему.

"Если бы русские не пришли, я не знаю, что бы было, как бы мы жили. И жили ли вообще", — сказала она.

В городском культурном центре идет праздничный концерт. Здесь детский хор исполнил песню "Катюша". Со сцены прозвучало много слов благодарности в адрес сирийских и российских военных. Несколько детей прочитали стихи русских классиков.

Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии организовали выдачу гуманитарной помощи наиболее нуждающимся местным жителям. Продуктовые наборы, в составе которых мясные и рыбные консервы, мука и крупы, получили свыше 200 семей.