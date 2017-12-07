Жители Латакии встретили ликованием новость о разгроме ИГ* в Сирии

ЛАТАКИЯ (Сирия), 7 дек — РИА Новости. Жители сирийской Латакии встретили ликованием новость о полном разгроме в стране террористической группировки "Исламское государство"*.
В центре города оркестр играет торжественную музыку. Множество горожан вышло отпраздновать это событие на улицу, многие из них — с флагами Сирии и России, портретами президентов Башара Асада и Владимира Путина. Среди них немало студентов, которые говорят слова благодарности в адрес России.
"Спасибо армии России и Сирии! Это благодаря вам в нашей стране наступает мир!" — сказала журналистам студентка Зайнаб Хадра, в руках которой портрет Путина.
"Я пришел отпраздновать эту победу с русскими и поблагодарить вашу страну!" — прокричал студент по имени Мохаммад.
"Если бы русские не пришли, я не знаю, что бы было, как бы мы жили. И жили ли вообще", — сказала она.
В городском культурном центре идет праздничный концерт. Здесь детский хор исполнил песню "Катюша". Со сцены прозвучало много слов благодарности в адрес сирийских и российских военных. Несколько детей прочитали стихи русских классиков.
Военнослужащие российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии организовали выдачу гуманитарной помощи наиболее нуждающимся местным жителям. Продуктовые наборы, в составе которых мясные и рыбные консервы, мука и крупы, получили свыше 200 семей.
* Террористическая организация, запрещена в России
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