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Война в Сирии
Война в Сирии

Генштаб объявил об окончательном разгроме ИГ* в Сирии

18:0507.12.2017
(обновлено: 18:46 07.12.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкПортрет президента Башара Асада в Дамаске. Архивное фотоПортрет президента Башара Асада в Дамаске. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В четверг Генштаб Вооруженных сил заявил о выполнении задачи по разгрому бандформирований террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии и сообщил подробности завершающего этапа операции.

Встреча подразделений пятого корпуса армии САР с частями сирийской армии на юге Дейр-эс-Зора, после прорыва кольца окружения ИГ*. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В Генштабе рассказали, как был разгромлен последний оплот ИГ* в Сирии

О полном освобождении страны от боевиков ИГ* объявил накануне начальник Генштаба ВС генерал армии Валерий Герасимов.

Как сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, на сегодняшний день в Сирии не осталось ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГ*. Последний этап освобождения САР от ИГ* сопровождался беспрецедентным по масштабу применением российской авиации, каждые сутки совершалось не менее 100 вылетов самолетов. Последние оплоты ИГ* оборонялись самыми подготовленными террористами с тяжелым вооружением, за последние пять дней при поддержке ВКС РФ было уничтожено более 550 боевиков.

Рудской отметил, что после ликвидации ИГ* в Сирии российские войска сосредоточатся на восстановлении мирной жизни и соблюдении сторонами перемирия.

ВС России выполнили задачу

Рудской сообщил, что за последний месяц были освобождены город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат.

Герб на ограде здания министерства обороны РФ на Арбатской площади в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Операцию против ИГ* на берегу Евфрата спланировал российский штаб в Сирии

"В течение прошедшей недели правительственные войска при поддержке российской авиации полностью взяли под контроль район северо-западнее Абу-Кемаля от реки Евфрат до населенного пункта Мезиле общей площадью две с половиной тысячи квадратных километров", — рассказал он.

В результате успешных действий освобождена последняя часть сирийской территории, остававшаяся под контролем ИГ*.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

"На сегодняшний день в Сирийской Арабской Республике нет ни одного населенного пункта или района, находящегося под контролем ИГИЛ*. Территория Сирии полностью освобождена от боевиков этой террористической организации", — сказал Рудской.

Бойцы отряда народного ополчения Соколы пустыни демонстрируют флаг запрещенной в РФ ИГИЛ. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевики ИГ* еще могут находиться в Сирии, заявили в Генштабе
Сейчас правительственные войска проводят зачистку и разминирование освобожденных населенных пунктов, сообщил он.

Рудской не исключил, что на освобожденной территории могут появляться отдельные диверсионные группы ИГ*.

"В этом случае они будут уничтожаться силами правительственных войск, которые имеют специально подготовленные мобильные резервы", — заметил он.

Последние оплоты ИГИЛ* обороняли самые подготовленные

В последних оплотах ИГ*, сохранявшихся на территории Сирии, действовали наиболее подготовленные террористы с тяжелым вооружением, а также иностранные наемники, рассказал начальник ГОУ Генштаба.

Сгоревшая техника террористов в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Генштаб: последние оплоты ИГ* в САР обороняли тяжеловооруженные террористы
По его словам, вчера, используя результаты массированного авиационного удара ВКС России, отряды народного ополчения под командованием генерала Хасана Сухела во взаимодействии с подразделениями 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийских вооруженных сил "совершили стремительный прорыв и продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат". Рудской рассказал, что, овладев населенными пунктами Эль-Катья, Эль-Мусаллаха, Эр-Рамади и Эль-Хасрат, войска соединились с отрядами народного ополчения, наступавшими им навстречу из Аль-Букемаля.

"За последние 5 дней наступления сирийских правительственных войск, поддерживаемых авиацией ВКС России, в этом районе уничтожено более 550 террористов, в том числе около 130 смертников, 6 танков, 14 джихад-мобилей, 91 пикап с установленными на них крупнокалиберными пулеметами", — сообщил он.

Вид на Дамаск с горы Кассион
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Политолог о разгроме ИГ* в Сирии: это закономерное и радостное событие
Рудской отметил, что операцию по разгрому ИГ* на восточном берегу Евфрата и восстановление контроля над границей с Ираком спланировал штаб группировки войск РФ в Сирии. Он рассказал, что 3 декабря формирования народного ополчения восточных племен Евфрата и курдские отряды, действовавшие совместно с российскими Силами специальных операций и под прикрытием авиации ВКС России, завершили разгром террористов ИГ* на восточном берегу Евфрата и восстановили контроль над сирийско-иракской границей.

При освобождении этой территории российские самолеты действовали как с аэродрома Хмеймим, так и с аэродрома Дейр-эз-Зор.

Беспрецедентное применение авиации

Завершающий этап разгрома террористов в Сирии сопровождался "беспрецедентным по масштабу и боевому напряжению применением авиации ВКС России", отметил Рудской.

Вид Дейр-эз-Зора. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
"Полный разгром": Россия объявила об окончательной победе над ИГ* в Сирии

"Ежесуточно для поддержки наступающих войск совершалось 100 и более самолетовылетов и наносилось до 250 ударов. Самолетами ВКС России уничтожались позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированная техника, пикапы с тяжелым вооружением. Массированно применялась Дальняя авиация. Бомбардировщики Ту-22М3, действовавшие с аэродромов на территории Российской Федерации, за последний месяц нанесли 14 групповых ударов, совершив при этом 84 самолетовылета", — рассказал он.

Усилия по восстановлению мирной жизни

После ликвидации ИГ* в Сирии российские войска сосредоточат усилия на восстановлении мирной жизни и соблюдении сторонами перемирия. Российский Центр по примирению враждующих сторон активно подключился к процессу восстановления нормальной жизни и возвращению беженцев в свои дома, сообщил Рудской.

Военнослужащие сирийской армии в Дейр-эз-Зоре, Сирия. Архивное фото
© Фото : SANA
Комитет по управлению восточными территориями Дейр-эз-Зора начал работу

Он отметил, что при непосредственном участии офицеров Центра в городе Сальхиях сформирован и приступил к работе Комитет по управлению восточными территориями провинции Дейр-эз-Зор, в его состав вошли представители всех этнических и конфессиональных групп, проживающих на восточном берегу Евфрата: бедуины, арабы и курды, а также наиболее авторитетные шейхи.

Центр также принимает необходимые меры для содействия возвращению беженцев в свои дома. По словам Рудского, за последние две недели в 12 населенных пунктов доставлено более 34 тонн гуманитарных грузов, обеспечено безопасное прохождение одиннадцати гуманитарных конвоев ООН и Международного комитета Красного Креста. Он также напомнил о функционировании четырех зон деэскалации на юге Сирии, в Восточной Гуте, на севере Хомса и в провинции Идлиб, где соблюдение режима прекращения боевых действий обеспечивают военнослужащие российской военной полиции.

Солдаты Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ. Архивное фото
© AFP 2017 / Vasily Maximov
Российские войска сосредоточат усилия на перемирии в САР после разгрома ИГ*
Рудской рассказал, что саперы Международного противоминного центра ВС РФ завершили разминирование жилых кварталов города Дэйр-эз-Зор.

"Российскими специалистами очищено от мин и неразорвавшихся боеприпасов 1 868 зданий, 246 километров дорог. На площади в тысячу двести тридцать восемь гектаров обезврежено 53 тысячи 478 взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств", — сообщил он.

Российские офицеры продолжают готовить саперов из числа сирийских военных, на данный момент подготовлено 740 таких специалистов, добавил Рудской.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

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