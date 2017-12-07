МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Российские военные в Сирии смогут получать зарплату в валюте, соответствующая норма содержится в законопроекте, который в четверг одобрил комитет Госдумы по финансовому рынку.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев пояснил на заседании комитета, что речь идёт о гражданах, которые работают в странах, где нет расчетного счета российского юридического лица.
"Пример вам всем хорошо известен: это служащие определённого рода, которые сейчас должны получать зарплату в рублях на счета в российских банках в России", — пояснил Моисеев.
"Это наши военные в Сирии, я так понимаю?" — уточнила глава комитета Анатолий Аксаков.
"Я про них и говорю", — согласился Моисеев. На заседание Думы документ планируется вынести 13 декабря.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>