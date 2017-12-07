МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Израиль обеспокоен тем, что военное присутствие Ирана в Сирии может сохраниться и после окончания борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* в этой стране, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.
Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Вооруженные силы РФ выполнили задачу по разгрому бандформирований ИГ* на территории Сирии. Президент России Владимир Путин накануне объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии.
"Такой разговор может пройти в любой момент, и, прежде всего, по повестке дня, связанной с ситуацией в Сирии. Особенно с учетом нашей крайней озабоченностью сообщениями об окончании войны с терроризмом в Сирии – вчера в Москве заявили, что борьба с ИГ* завершилась, и поэтому возникает вопрос, если борьба с ИГ* закончилась, то что там делать Ирану? Им необходимо свертывать свои операции", — заявил посол, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным.
Накануне президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство.
* Террористическая организация, запрещена в России
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