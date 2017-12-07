Израиль обеспокоен тем, что Иран может остаться в САР после победы над ИГ*

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Израиль обеспокоен тем, что военное присутствие Ирана в Сирии может сохраниться и после окончания борьбы с террористической группировкой "Исламское государство"* в этой стране, заявил РИА Новости посол Израиля в РФ Гарри Корен.

Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что Вооруженные силы РФ выполнили задачу по разгрому бандформирований ИГ* на территории Сирии. Президент России Владимир Путин накануне объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Такой разговор может пройти в любой момент, и, прежде всего, по повестке дня, связанной с ситуацией в Сирии. Особенно с учетом нашей крайней озабоченностью сообщениями об окончании войны с терроризмом в Сирии – вчера в Москве заявили, что борьба с ИГ* завершилась, и поэтому возникает вопрос, если борьба с ИГ* закончилась, то что там делать Ирану? Им необходимо свертывать свои операции", — заявил посол, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом РФ Владимиром Путиным.

Посол добавил, что "не хочется омрачать особенный день, который был вчера, когда американский президент (Дональд Трамп — ред.) сделал важное историческое заявление по поводу признания Иерусалима — нашей древней, нынешней и вечной столицы".

Накануне президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и решении перенести туда американское посольство.