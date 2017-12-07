В Генштабе рассказали, как был разгромлен последний оплот ИГ* в Сирии

Встреча подразделений пятого корпуса армии САР с частями сирийской армии на юге Дейр-эс-Зора, после прорыва кольца окружения ИГ*. Архивное фото

Встреча подразделений пятого корпуса армии САР с частями сирийской армии на юге Дейр-эс-Зора, после прорыва кольца окружения ИГ*. Архивное фото

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Последний оплот террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии разгромили стремительным прорывом отрядов народного ополчения под командованием генерала Хасана Сухела на 11 километров вдоль западного берега Евфрата, сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

"Вчера, используя результаты массированного авиационного удара ВКС России, отряды народного ополчения под командованием генерала Хасана Сухела во взаимодействии с подразделениями 5-го добровольческого штурмового корпуса сирийских вооруженных сил совершили стремительный прорыв и продвинулись на 11 километров вдоль западного берега реки Евфрат", — сказал Рудской.

Он рассказал, что, овладев населенными пунктами Эль-Катья, Эль-Мусаллаха, Эр-Рамади и Эль-Хасрат, войска соединились с отрядами народного ополчения, наступавшими им навстречу из Аль-Букемаля.

Накануне начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов ИГ*, остатки боевиков разгромил в Дейр-эз-Зоре генерал Хасан Сухел.