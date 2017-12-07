Генштаб объявил о разгроме террористов в Сирии

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Вооруженные силы России выполнили задачу по разгрому "Исламского государства"* в Сирии, сообщил начальник главного оперативного управления Генерального штаба Сергей Рудской.
По его словам, за последний месяц от боевиков освободили город Абу-Кемаль и ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат.
Представитель Генштаба добавил, что за прошедшую неделю правительственные войска при поддержке российской авиации полностью взяли под контроль район северо-западнее Абу-Кемаля — от реки Евфрат до населенного пункта Мезиле. Общая площадь района составляет 2,5 тысячи квадратных километров.
На сегодняшний день не осталось ни одного населенного пункта под контролем "Исламского государства"*.
Он подчеркнул, что самолеты ВКС уничтожали позиции боевиков, склады с боеприпасами и вооружением, бронированную технику, пикапы с тяжелым вооружением. Генерал-полковник подчеркнул, что массированно применялась Дальняя авиация.
Теперь российские войска будут следить за соблюдением перемирия.
* Террористическая организация, запрещена в России
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