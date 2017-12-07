МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Решение об окончании операции ВКС России в Сирии примет исключительно президент страны Владимир Путин, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Путин в среду сообщил о полном разгроме "Исламского государства" * на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Решение на этот счет может и будет принимать исключительно верховный главнокомандующий — президент Владимир Путин. И когда он примет такое решение, мы вам тогда сообщим", — сказал Песков, отвечая на вопрос, можно ли ожидать окончания операции ВКС в Сирии.

"Президент ответил вчера на этот вопрос. Он говорил о необходимости продолжения политического урегулирования", — добавил он, комментируя дальнейшее развитие событий.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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