ЖЕНЕВА, 7 дек — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, комментируя требование делегации объединенной сирийской оппозиции о необходимости отставки президента САР Башара Асада заявил, что делегации могут иметь свое мнение, но оно не должно становиться предварительным условием на переговорах в Женеве.
По словам де Мистуры, основой для переговоров в Женеве остается резолюция СБ ООН 2254, при этом стороны могут иметь свое мнение, придерживаться своей жесткой позиции.
"Но если речь идет о переговорах, то нельзя выдвигать предварительные условия", — подчеркнул спецпосланник ООН.
Восьмой раунд межсирийских переговоров возобновился в Женеве на прошлой неделе. Глава делегации объединенной оппозиции Сирии Наср Харири заявил, что намерен обсуждать на "Женеве-8" отставку президента Сирии Асада.
После этого офис спецпосланника ООН по Сирии был вынужден выпустить специальное заявление, в котором призывал обе стороны переговоров воздержаться от выдвижения предварительных условий.
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