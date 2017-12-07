ЖЕНЕВА, 7 дек — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура, комментируя требование делегации объединенной сирийской оппозиции о необходимости отставки президента САР Башара Асада заявил, что делегации могут иметь свое мнение, но оно не должно становиться предварительным условием на переговорах в Женеве.

"Мы настаивали, и продолжим придерживаться этой жесткой позиции: ни одна из сторон не должна использовать никакое заявление как предварительное условие. С этой точки зрения мы интерпретировали заявление "Эр-Рияд-2", и также большая часть международного сообщества", — сказал он на пресс-конференции в четверг.

По словам де Мистуры, основой для переговоров в Женеве остается резолюция СБ ООН 2254, при этом стороны могут иметь свое мнение, придерживаться своей жесткой позиции.

"Но если речь идет о переговорах, то нельзя выдвигать предварительные условия", — подчеркнул спецпосланник ООН.

Восьмой раунд межсирийских переговоров возобновился в Женеве на прошлой неделе. Глава делегации объединенной оппозиции Сирии Наср Харири заявил, что намерен обсуждать на "Женеве-8" отставку президента Сирии Асада.

Делегация Дамаска во главе с постпредом САР при ООН в Нью-Йорке Башаром Джаафари, прибыв в Женеву, заявила, что не намерена вести переговоры с оппозицией, которая выдвигает подобные предварительные условия. Он подчеркнул, что это подрывает усилия де Мистуры по урегулированию.

После этого офис спецпосланника ООН по Сирии был вынужден выпустить специальное заявление, в котором призывал обе стороны переговоров воздержаться от выдвижения предварительных условий.

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