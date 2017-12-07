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Война в Сирии
Война в Сирии

Полемика о вкладе в разгром ИГ*: Минобороны ответило на сомнения Пентагона

02:1107.12.2017
04900
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкНа огневой позиции в Сирии. Архивное фотоНа огневой позиции в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Минобороны России ответили на заявление американских военных, которые усомнились в разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии. В ведомстве отметили, что Пентагон создает искусственные предлоги для сохранения в арабском государстве американских войск. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Чужой триумф Пентагона. Зачем США хотят украсть у России победу в Сирии
Ранее в Пентагоне сообщили, что заявление президента России Владимира Путина о полном разгроме ИГ* в Сирии не соответствует действительности.

В Минобороны, в свою очередь, отметили, что экспансия ИГ* в Ираке и Сирии происходила при молчаливом невмешательстве американских военных. В ведомстве также констатировали, что стабилизировать ситуацию и разгромить террористическую организацию удалось благодаря российской военной операции.

Кроме того, в Минобороны выразили мнение, что если ИГ* еще где-то и не побежден, — то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака.

Боевики группировки Исламское государство. Архивное фото
© AP Photo / Militant Website
"Аллах меня спас". Кто ждет возвращения боевиков ИГ* из Сирии
Российские военные заявили, что Пентагон, заявляя о непобеждённом ИГ*, создает искусственный предлог для сохранения военного присутствия после урегулирования конфликта в Сирии. В связи с этим в Минобороны призвали американских коллег демонстрировать уважение прежде всего к суверенитету Сирии и общепринятым нормам международного права.

Ранее Пентагон назвал число американских военных, присутствующих в Ираке и Сирии.

"Министерство обороны (США) располагает силами примерно в 5200 (военнослужащих) в Ираке и около 2000 в Сирии", — отметили в американском военном ведомстве.
Западная коалиция начала операцию против боевиков ИГ* в Сирии в 2014 году.

Два года операции российских ВКС в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
Два года операции российских ВКС в Сирии

Готовы помочь

Франц Клинцевич. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Клинцевич о "победе США в Сирии": им следует почитать учебник по логике
Ранее в Минобороны России выразили готовность оказать помощь западной коалиции во главе с США в уничтожении террористических сил в западных районах Ирака.

Российские военные также призвали американских коллег сосредоточить усилия не "на развертывании военных баз в Сирии", а на полном уничтожение ИГ* на этих территориях для недопущения возврата боевиков в Сирию.

"Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса", — отметили в российском военном ведомстве.

Сирия до и после начала боевых действий
© РИА Новости, Иллюстрация РИА Новости
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Сирия до и после начала боевых действий

Без успехов

Солдаты сирийской армии с флагом в Пальмире
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Эксперт: США "переписали" на себя победу в Сирии? Этого и следовало ожидать
В Минобороны также отметили, что западной коалиции во главе с Соединенными Штатами не удалось внести серьезный вклад в борьбу с террористами. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"Операция по освобождению Сирии проходила на глазах у мирового сообщества. Ход боевых действий регулярно освещался в ходе брифингов Минобороны России. Вопреки заявлениям наших западных партнеров, действия Международной антитеррористической коалиции под руководством

США на территории Сирийской Арабской Республики значительных успехов не принесли", — сказал Герасимов.

Американские военные в Сирии. Архивное фото
© AFP 2017 / Delil Souleiman
Экс-сотрудник ЦРУ рассказал о политике США в Сирии
Он также назвал Ракку единственным городом, освобождённым силами западной коалиции. При этом, как рассказал Герасимов, для этого США и союзникам понадобилось почти 11 месяцев.

"Чушь несусветная"

Ранее американские власти также рассказали, что якобы именно США и их союзники выдавили террористов из Сирии.

В российском дипломатическом ведомстве жестко ответили на такие заявления.

"Выбрана цель для атаки, эта цель называется Российская Федерация. Атака происходит на очень многих фронтах. Ведь уже договорились до того — это очень смешно и грустно одновременно — что и в Сирии, оказывается, террористов прижала и выдавила не Россия, а Соединенные Штаты", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, "уже и тут украсть, отжать, выдавить, сказать, что не вы, вы только гражданское население убивали в Алеппо, а с террористами только американцы боролись".

"Это же чушь несусветная", — добавила Захарова.

* Террористическая организация, запрещена в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
© РИА Новости, Инфографика
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии

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