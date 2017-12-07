Полемика о вкладе в разгром ИГ*: Минобороны ответило на сомнения Пентагона

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. В Минобороны России ответили на заявление американских военных, которые усомнились в разгроме террористической группировки "Исламское государство"* в Сирии. В ведомстве отметили, что Пентагон создает искусственные предлоги для сохранения в арабском государстве американских войск. Об этом заявил официальный представитель российского военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.
В Минобороны, в свою очередь, отметили, что экспансия ИГ* в Ираке и Сирии происходила при молчаливом невмешательстве американских военных. В ведомстве также констатировали, что стабилизировать ситуацию и разгромить террористическую организацию удалось благодаря российской военной операции.
Кроме того, в Минобороны выразили мнение, что если ИГ* еще где-то и не побежден, — то как раз в зоне прямой ответственности США на территории Ирака.
Ранее Пентагон назвал число американских военных, присутствующих в Ираке и Сирии.
"Министерство обороны (США) располагает силами примерно в 5200 (военнослужащих) в Ираке и около 2000 в Сирии", — отметили в американском военном ведомстве.
Западная коалиция начала операцию против боевиков ИГ* в Сирии в 2014 году.
Готовы помочь
Российские военные также призвали американских коллег сосредоточить усилия не "на развертывании военных баз в Сирии", а на полном уничтожение ИГ* на этих территориях для недопущения возврата боевиков в Сирию.
"Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса", — отметили в российском военном ведомстве.
Без успехов
"Операция по освобождению Сирии проходила на глазах у мирового сообщества. Ход боевых действий регулярно освещался в ходе брифингов Минобороны России. Вопреки заявлениям наших западных партнеров, действия Международной антитеррористической коалиции под руководством
США на территории Сирийской Арабской Республики значительных успехов не принесли", — сказал Герасимов.
"Чушь несусветная"
Ранее американские власти также рассказали, что якобы именно США и их союзники выдавили террористов из Сирии.
В российском дипломатическом ведомстве жестко ответили на такие заявления.
"Выбрана цель для атаки, эта цель называется Российская Федерация. Атака происходит на очень многих фронтах. Ведь уже договорились до того — это очень смешно и грустно одновременно — что и в Сирии, оказывается, террористов прижала и выдавила не Россия, а Соединенные Штаты", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.
По ее словам, "уже и тут украсть, отжать, выдавить, сказать, что не вы, вы только гражданское население убивали в Алеппо, а с террористами только американцы боролись".
"Это же чушь несусветная", — добавила Захарова.
* Террористическая организация, запрещена в России
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