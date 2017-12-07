Полемика о вкладе в разгром ИГ*: Минобороны ответило на сомнения Пентагона

Готовы помочь

Ранее в Минобороны России выразили готовность оказать помощь западной коалиции во главе с США в уничтожении террористических сил в западных районах Ирака.

Российские военные также призвали американских коллег сосредоточить усилия не "на развертывании военных баз в Сирии", а на полном уничтожение ИГ* на этих территориях для недопущения возврата боевиков в Сирию.

"Готовы вести диалог и присоединиться к американским коллегам в решении данного вопроса", — отметили в российском военном ведомстве.

Без успехов

В Минобороны также отметили, что западной коалиции во главе с Соединенными Штатами не удалось внести серьезный вклад в борьбу с террористами. Об этом заявил первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"Операция по освобождению Сирии проходила на глазах у мирового сообщества. Ход боевых действий регулярно освещался в ходе брифингов Минобороны России. Вопреки заявлениям наших западных партнеров, действия Международной антитеррористической коалиции под руководством

США на территории Сирийской Арабской Республики значительных успехов не принесли", — сказал Герасимов.

"Чушь несусветная"

Он также назвал Ракку единственным городом, освобождённым силами западной коалиции. При этом, как рассказал Герасимов, для этого США и союзникам понадобилось почти 11 месяцев.

Ранее американские власти также рассказали, что якобы именно США и их союзники выдавили террористов из Сирии.

В российском дипломатическом ведомстве жестко ответили на такие заявления.

"Выбрана цель для атаки, эта цель называется Российская Федерация. Атака происходит на очень многих фронтах. Ведь уже договорились до того — это очень смешно и грустно одновременно — что и в Сирии, оказывается, террористов прижала и выдавила не Россия, а Соединенные Штаты", — сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, "уже и тут украсть, отжать, выдавить, сказать, что не вы, вы только гражданское население убивали в Алеппо, а с террористами только американцы боролись".

"Это же чушь несусветная", — добавила Захарова.