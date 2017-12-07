В Пентагоне назвали численность американского контингента в Сирии

ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. В Сирии остаются около 2 тысяч военных США, а в Ираке – около 5,2 тысячи, сообщил в среду официальный представитель Пентагона Роб Мэннинг.

"Министерство обороны (США) располагает силами примерно в 5200 (военнослужащих) в Ираке и около 2000 в Сирии", — сказал Мэннинг журналистам.

Ранее Пентагон официально признал присутствие в Сирии около 500 военнослужащих.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против боевиков группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), причем в Сирии коалиция действует без разрешения властей страны. В ответ на требование Дамаска вывести войска США заявляли, что сохранят в Сирии военное присутствие, пока не будет одержана победа над террористами.

В среду представители Минобороны РФ заявили, что группировка ИГ в Сирии разгромлена, однако в Пентагоне не согласились с таким утверждением.

Российские власти ранее обвиняли Вашингтон в намерении незаконно создать в Сирии военные базы, которые будут действовать на постоянной основе для того, чтобы контролировать часть сирийской территории.