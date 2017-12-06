В Генштабе заявили об освобождении Сирии от террористов ИГ*

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Генштаб объявил о полном освобождении Сирии от террористов "Исламского государства"*. Войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.
После освобождения населенных пунктов Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха они соединились с правительственными силами, наступавшими с юга, рассказал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.
Разгром террористов ИГ* на обоих берегах Евфрата уже прокомментировал Владимир Путин, которому об освобождении сирийской территории сообщил министр Обороны Сергей Шойгу.
"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", — отметил президент.
Вклад курдов
В своем выступлении Герасимов отметил вклад курдских отрядов самообороны и племен восточного Евфрата в освобождение Сирии от террористов "Исламского государства"*.
По его словам, именно "скоординированные действия курдских отрядов и правительственных войск при поддержке ВКС России обеспечили к концу ноября этого года полное уничтожение бандформирований ИГИЛ* в восточных районах Сирии".
Критика работы коалиции
Герасимов также раскритиковал работу коалиции во главе с США. Он отметил, что до начала операции ВКС положение в Сирии было критическим: 70% территории находилось под контролем "Исламского государства"*.
"Еще месяц-полтора, и Сирия перестала бы существовать как государство", — сказал глава Генштаба.
Поддержать порядок
О дальнейших шагах по нормализации обстановки в Сирии рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. По его словам, после разгрома ИГ* порядок в стране будут поддерживать сирийские войска при поддержке российских ВКС.
"Россия оказывает Сирии регулярную гуманитарную помощь, осуществляет поставки продовольственных грузов и партий медикаментов. Не всем хватает. Надо сейчас мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни", — добавил он.
Бондарев также отметил, что оставшиеся в Сирии боевики будут вести партизанскую войну. "Недобитые боевики остались, многие из них имеют еще и вооружение, и деньги", — заявил Бондарев
По его словам, чтобы не допустить их "распознания", необходимо контролировать возможные пути их миграции — Ирак, Турцию и Египет.
Возвращение в клуб сверхдержав
Член общественного совета при министерстве обороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал освобождение Сирии от ИГ* "грамотно спланированной и успешно осуществленной операцией, которая является наглядным свидетельством возможности российских Вооруженных Сил на современном этапе их развития".
По его словам, российские армия, флот, оборонно-промышленный комплекс могут решить любые поставленные задачи.
"Причем мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, мы не ищем конфронтации, но там, где наши национальные интересы поставлены под угрозу, где требуется защитить наших союзников, мы делаем это прежде всего с опорой на политическую волю, военную мощь и новое оружие, которое появилось у армии и флота России", — добавил собеседник агентства.
Коротченко отметил, что, "безусловно, сирийская операция показала не только возможности военной техники, но и наглядно продемонстрировала боевой дух российских военнослужащих".
Он добавил, что с геополитической точки зрения победа в Сирии означает возвращение России в клуб сверхдержав.
* Террористическая организация, запрещена в России
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