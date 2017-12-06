В Генштабе заявили об освобождении Сирии от террористов ИГ*

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

Вид Дейр-эз-Зора во время операции сирийской армии против террористов. Архивное фото

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Генштаб объявил о полном освобождении Сирии от террористов "Исламского государства"*. Войска генерала Сухела и 5-го добровольческого штурмового корпуса разгромили остатки боевиков в провинции Дейр-эз-Зор.

После освобождения населенных пунктов Салихия, Эль-Хрейта, Эль-Катья и Мусалаха они соединились с правительственными силами, наступавшими с юга, рассказал начальник Генштаба генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

Разгром террористов ИГ* на обоих берегах Евфрата уже прокомментировал Владимир Путин, которому об освобождении сирийской территории сообщил министр Обороны Сергей Шойгу.

"Естественно, еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена. Закончена полной, повторяю, победой и разгромом террористов", — отметил президент.

Вклад курдов

В своем выступлении Герасимов отметил вклад курдских отрядов самообороны и племен восточного Евфрата в освобождение Сирии от террористов "Исламского государства"*.

По его словам, именно "скоординированные действия курдских отрядов и правительственных войск при поддержке ВКС России обеспечили к концу ноября этого года полное уничтожение бандформирований ИГИЛ* в восточных районах Сирии".

Критика работы коалиции

Герасимов также раскритиковал работу коалиции во главе с США. Он отметил, что до начала операции ВКС положение в Сирии было критическим: 70% территории находилось под контролем "Исламского государства"*.

"Еще месяц-полтора, и Сирия перестала бы существовать как государство", — сказал глава Генштаба.

Поддержать порядок

О дальнейших шагах по нормализации обстановки в Сирии рассказал председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев. По его словам, после разгрома ИГ* порядок в стране будут поддерживать сирийские войска при поддержке российских ВКС.

"Россия оказывает Сирии регулярную гуманитарную помощь, осуществляет поставки продовольственных грузов и партий медикаментов. Не всем хватает. Надо сейчас мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни", — добавил он.

Бондарев также отметил, что оставшиеся в Сирии боевики будут вести партизанскую войну. "Недобитые боевики остались, многие из них имеют еще и вооружение, и деньги", — заявил Бондарев

По его словам, чтобы не допустить их "распознания", необходимо контролировать возможные пути их миграции — Ирак, Турцию и Египет.

Возвращение в клуб сверхдержав

Член общественного совета при министерстве обороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко назвал освобождение Сирии от ИГ* "грамотно спланированной и успешно осуществленной операцией, которая является наглядным свидетельством возможности российских Вооруженных Сил на современном этапе их развития".

По его словам, российские армия, флот, оборонно-промышленный комплекс могут решить любые поставленные задачи.

"Причем мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, мы не ищем конфронтации, но там, где наши национальные интересы поставлены под угрозу, где требуется защитить наших союзников, мы делаем это прежде всего с опорой на политическую волю, военную мощь и новое оружие, которое появилось у армии и флота России", — добавил собеседник агентства.

Коротченко отметил, что, "безусловно, сирийская операция показала не только возможности военной техники, но и наглядно продемонстрировала боевой дух российских военнослужащих".

Он добавил, что с геополитической точки зрения победа в Сирии означает возвращение России в клуб сверхдержав.

* Террористическая организация, запрещена в России