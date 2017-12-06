В Генштабе рассказали о минусах присутствия военных США в Сирии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Присутствие американских военных в районе Эт-Танф в Сирии создаст препятствия для взятия под контроль правительственными войсками суверенной территории, в том числе государственной границы Сирии с Иорданией и Ираком, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

"Очевидно, что в настоящее время нахождение американских военных в районе Эт-Танф утратило свою актуальность, создаст препятствия для взятия под контроль правительственными войсками суверенной территории, в том числе государственной границы Сирии с Иорданией и Ираком", — сказал Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

По его словам, "отмечается присутствие вокруг Эт-Танфа бандформирований в пятидесятикилометровой зоне, которые продолжают свои вооруженные вылазки и убивают мирных граждан".

"Кроме того, вызывает озабоченность ситуация, складывающаяся с доставкой гуманитарной помощи в лагерь беженцев "Рукбан", находящийся в зоне, контролируемой США. Из-за позиции американской стороны правительство Сирии не имеет возможности направить туда гуманитарные конвои", — заявил начальник Генштаба.

"Соединенные Штаты не проявляют инициативу по решению этой гуманитарной проблемы", — подчеркнул он.

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