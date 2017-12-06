После победы над ИГ* встает вопрос борьбы с ее идеологией, заявил эксперт

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После военной победы над террористами запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* (ИГ) встает вопрос, как бороться с идеологией террористической организации, считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН, профессор кафедры востоковедения МГИМО (У) МИД РФ Ирина Звягельская.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. Он добавил, что еще могут быть отдельные очаги сопротивления, но в целом боевая работа на этом этапе и на этой территории закончена.

По словам Путина, дальше вместе со всеми участниками сирийского урегулирования, правительством Сирии, странами региона и ООН нужно переходить к следующему этапу — политическому процессу. Кроме этого, президент РФ заявил, что перед переходом к политическому урегулированию в Сирии нужно укрепить зоны деэскалации и окончательно прекратить кровопролитие в этой стране.

"Что касается победы над "Исламским государством"*: разумеется, с военной точки зрения она достижима. И я думаю, если исходить из того, что теперь "Исламское государство"* контролирует порядка 5% территорий, можно говорить, что победа достигнута", — сказала Звягельская РИА Новости.

При этом, по словам эксперта, остается актуальным вопрос борьбы с идеологией террористической группировки.

"Но вопрос в том, что "Исламское государство"* – это не только организация, которая контролирует те или иные территории. "Исламское государство"* – это определенная идеология. Как бороться с этой идеологией, как бороться с тем, что "Исламское государство" сохраняет в общем-то свои возможности, основные кадры боевиков перемещаются из одного государства в другое, они появляются вдали от Ближнего Востока, например, в Афганистане. Вот как с этим бороться – очень серьезный вопрос", — добавила Звягельская.

В связи с этим эксперт считает, что полная победа над ИГ* пока не достигнута, так как остается идеология группировки.

"Мы здесь должны, очевидно, подходить с двух позиций. Первая – достигнута боевая победа в Сирии? Да, достигнута. Достигнута победа над "Исламским государством"? Нет, пока нет", — отметила собеседница агентства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы. США с 2014 года проводят на территории Сирии операцию против ИГ* без согласия властей страны. Россия проводит операцию против ИГ* с сентября 2015 года по запросу официального Дамаска.