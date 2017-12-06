Разведка США не видит массового бегства боевиков ИГ* из Сирии и Ирака

ВАШИНГТОН, 6 дек – РИА Новости. Разведка США пока не видит массового бегства иностранных боевиков группировки "Исламское государство"* из Сирии и Ирака, заявила директор по разведке Национального контртеррористического центра США Лора Шиао.

Национальный контртеррористический центр входит в состав офиса директора национальной разведки США, который объединяет все 17 разведывательных сообществ страны.

"Мы по-прежнему полагаем, что многие боевики остаются и останутся на театре (военных действий — ред.), возможно, погибнут там, как во время предыдущих сражений, но по меньшей мере некоторые из них уйдут. Это однако не означает, что они обязательно вернуться в страну своего происхождения или что они соберутся в зоне какого-то конфликта. На самом деле, с точки зрения анализа трендов, мы пока не видим ни того, ни другого", — сказала Шиао на слушаниях в сенате.

В то же время она напомнила, что покинуть зону конфликта иностранным боевикам довольно тяжело. По ее словам, этому мешает руководство ИГ*, контртеррористические формирования в регионе, а также необходимость оформления документов для путешествия и деньги.

Представитель разведки напомнила, что ранее Турция усилила охрану своей границы с Сирией, что еще больше затруднило боевикам выход из этой страны.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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