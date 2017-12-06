В Генштабе выразили недоумение стремлением США закрепиться в Сирии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стремление США закрепиться в Сирии на фоне успехов правительственных войск не очень понятно, заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"На фоне успехов правительственных сил в освобождении территории своего государства и принимая во внимание позицию Соединенных Штатов о приверженности территориальной целостности и независимости Сирийской Арабской Республики, остаются не до конца понятными устремления США закрепиться в Сирии", — сказал он.

В среду Герасимов сообщил, что Сирия полностью освобождена от террористов запрещенного в РФ "Исламского государства"*.