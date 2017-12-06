В Минобороны рассказали о пользе взаимодействия России и США в Сирии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Взаимодействие России и США помогло в вопросах урегулировании сирийского кризиса, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"Считаю необходимым отметить положительные моменты российско-американских контактов по вопросам урегулирования сирийского кризиса. Существующий формат взаимодействия позволил подписать 7 июля 2017 года Меморандум между Иорданским Хашимитским Королевством, Российской Федерацией и США и создать первую зону деэскалации — на юге Сирии", — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон взяли на себя обязательство обеспечить соблюдение режима прекращения боевых действий всеми группировками, находящимися в данной зоне, а также гарантировать гуманитарный доступ и наладить контакты между оппозицией и правительством Сирии.

"Доказывает свою эффективность совместный Мониторинговый центр в Аммане, благодаря которому удастся поддерживать устойчивый режим прекращения боевых действий в зоне деэскалации на юге Сирии. По данным ООН, в последние месяцы возросло число беженцев, возвратившихся из Иордании в южные районы Сирии к местам своего постоянного проживания", — сообщил начальник Генштаба.

Он также отметил работу в рамках Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и военного ведомства США о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов в Сирии.

"Ее результатом является отсутствие серьезных инцидентов при активных действиях ВКС России и авиации Международной коалиции в сирийском воздушном пространстве", — заключил начальник Генштаба.

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