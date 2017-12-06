Коалиция США не добилась значительных успехов в Сирии, заявил Герасимов

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Действия Международной антитеррористической коалиции под руководством США на территории Сирии не принесли значительных успехов в борьбе с террористами, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил — первый заместитель министра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.

"Операция по освобождению Сирии проходила на глазах у мирового сообщества. Ход боевых действий регулярно освещался в ходе брифингов Минобороны России. Вопреки заявлениям наших западных партнеров, действия Международной антитеррористической коалиции под руководством США на территории Сирийской Арабской Республики значительных успехов не принесли", — сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что "силами коалиции в 2017 году был освобожден только город Ракка, осада и штурм которого осуществлялись в течение 11 месяцев".

"При этом в результате авиационных ударов Коалиции Ракка на 90% была разрушена и практически непригодна для проживания", — рассказал начальник Генштаба.

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