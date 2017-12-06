Эксперт рассказал, что означает завершение разгрома террористов в Сирии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Победное завершение операции в Сирии означает, что российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс способны успешно решать любую задачу по обеспечению защиты национальных интересов России, и что РФ становится глобальным полюсом силы, которая направлена на укрепление стабильности и порядка в мире, считает член общественного совета при министерстве обороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. По словам президента, об этом ему доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе заявил, что, таким образом, "на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ*, в Сирии не существует".

Возрождение армии и "оборонки"

"Это пример грамотно спланированной и успешно осуществленной операции, которая является наглядным свидетельством возможности российских Вооруженных Сил на современном этапе их развития. Наша страна восстановила весь объем ключевых военных компетенций. Армия, флот, оборонно-промышленный комплекс способны решать любые поставленные перед ними задачи", — сказал Коротченко РИА Новости.

"Причем мы не втягиваемся в лобовую гонку вооружений, мы не ищем конфронтации, но там, где наши национальные интересы поставлены под угрозу, где требуется защитить наших союзников, мы делаем это прежде всего с опорой на политическую волю, военную мощь и новое оружие, которое появилось у армии и флота России", — добавил собеседник агентства.

Коротченко отметил, что, "безусловно, сирийская операция показала не только возможности военной техники, но и наглядно продемонстрировала боевой дух российских военнослужащих".

"В ходе сирийской операции ими демонстрировался массовый героизм. Это позволяет говорить, что наши солдаты, офицеры, генералы верны лучшим традициям, которые всегда отличали российскую и советскую армию", — сказал Коротченко.

Новый геополитический статус России

По словам Коротченко, с геополитической точки зрения победа в Сирии означает возвращение России в клуб сверхдержав.

"По сути дела, наши военные возможности сегодня сопоставимы с возможностями США. Разумеется, они опережают нас по совокупной военной мощи, учитывая их союзников по НАТО, но с опорой на ядерное сдерживание мы абсолютно равны и играем в "лиге тяжеловесов", но играем не на разрушение мира, не на его дестабилизацию, чем занимались США последние десятилетия, а на укрепление мирового порядка, стабильности и уважения к нормам международного права", — отметил эксперт.

"Поэтому сирийская операция — это бриллиант в современной истории России, в истории наших военных побед. И, безусловно, армия, флот и новое оружие дают России абсолютно новый геополитический статус, на который сегодня очень многие будут оглядываться, и для десятков государств это означает, что есть полюс силы, который не позволит ввергнуть мир в хаос", — сказал Коротченко.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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