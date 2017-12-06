Эксперт рассказал, что означает завершение разгрома террористов в Сирии

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Победное завершение операции в Сирии означает, что российские Вооруженные силы и оборонно-промышленный комплекс способны успешно решать любую задачу по обеспечению защиты национальных интересов России, и что РФ становится глобальным полюсом силы, которая направлена на укрепление стабильности и порядка в мире, считает член общественного совета при министерстве обороны, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Ранее в среду президент России Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии. По словам президента, об этом ему доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Позже начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе заявил, что, таким образом, "на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ*, в Сирии не существует".
Возрождение армии и "оборонки"
"Это пример грамотно спланированной и успешно осуществленной операции, которая является наглядным свидетельством возможности российских Вооруженных Сил на современном этапе их развития. Наша страна восстановила весь объем ключевых военных компетенций. Армия, флот, оборонно-промышленный комплекс способны решать любые поставленные перед ними задачи", — сказал Коротченко РИА Новости.
Коротченко отметил, что, "безусловно, сирийская операция показала не только возможности военной техники, но и наглядно продемонстрировала боевой дух российских военнослужащих".
"В ходе сирийской операции ими демонстрировался массовый героизм. Это позволяет говорить, что наши солдаты, офицеры, генералы верны лучшим традициям, которые всегда отличали российскую и советскую армию", — сказал Коротченко.
Новый геополитический статус России
По словам Коротченко, с геополитической точки зрения победа в Сирии означает возвращение России в клуб сверхдержав.
"Поэтому сирийская операция — это бриллиант в современной истории России, в истории наших военных побед. И, безусловно, армия, флот и новое оружие дают России абсолютно новый геополитический статус, на который сегодня очень многие будут оглядываться, и для десятков государств это означает, что есть полюс силы, который не позволит ввергнуть мир в хаос", — сказал Коротченко.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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