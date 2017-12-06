Бондарев рассказал, кто будет поддерживать порядок в САР после разгрома ИГ*

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. После разгрома запрещенной в РФ группировки "Исламское государство"* в Сирии порядок в стране будут поддерживать сирийские войска при поддержке российских ВКС, которые останутся на базе в Хмеймиме, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне Виктор Бондарев.

В среду президент РФ Владимир Путин объявил о полном разгроме ИГ* на обоих берегах Евфрата в Сирии.

"Россия оказывает Сирии регулярную гуманитарную помощь, осуществляет поставки продовольственных грузов и партий медикаментов. Не всем хватает. Надо сейчас мобилизовать все гражданские ресурсы для возвращения страны к нормальной жизни. А с поддержанием порядка в Сирии справятся правительственные войска при поддержке российских ВКС, размещенных на базе в Хмеймиме", — заявил Бондарев.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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